Furia Real Madrid : 'A che serve il Var?' : Madrid - Il Var non fa discutere solo in Italia ma anche in Spagna dove è entrato in vigore da quest'anno nella Liga . A lamentarsi oggi sono stati i vertici del Real Madrid per il mancato rigore ...

Liga - Real Madrid ko : la Real Sociedad vince a sorpresa. Polemica Var : Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al 'Santiago Bernabeù gli uomini di Solari sono ...

Liga : Real ko tra le polemiche con la Real Sociedad - 1-1 tra Siviglia e Atletico Madrid : Clamoroso al Bernabeu: il Real Madrid perde 2-0 in casa con la Real Sociedad , per i baschi decidono il rigore di Willian José, 3', e la rete di Pardo nel finale, 83',. Protesta la squadra di Solari, ...

Disastro Real Madrid : i blancos perdono 0-2 con la Real Sociedad - il Bernabeu fischia : Real Madrid, il post CR7 si fa sempre più nero, la squadra di Solari è caduta sotto i colpi del Real Sociedad che ha dominato al Bernabeu Real Madrid fischiato sonoramente dai propri tifosi dopo la sconfitta per 0-2 con la Real Sociedad di questa sera. La Liga si fa sempre più complicata per la squadra di Solari che si trova adesso a -1 dal 4° posto in classifica. Non raggiungere la Champions League sarebbe una debacle clamorosa per una ...

Liga - Real Madrid ko 2-0 in casa con la Real Sociedad : è quinto : Al 61' i campioni del Mondo restano in 10 per l'espulsione di Lucas, che si prende il secondo giallo. All'83' arriva il gol di Pardo che chiude i giochi. Il Real può recriminare per un rigore netto ...

Liga - Real Madrid a picco : 0-2 con la Real Sociedad. Siviglia-Atletico finisce 1-1 : Beh altro che pari: oggi pomeriggio i campioni del mondo hanno incassato la nona sconfitta della stagione perdendo 2-0 in casa con la Real Sociedad, che non passava al Bernabeu da quasi 15 anni e ...

VIDEO Real Madrid-Real Sociedad 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Clamoroso crollo delle merengues : Il Real ha perso! Le merengues sono state sconfitte dalla Real Sociedad per 2-0 al Santiago Bernabeu: clamorosa sconfitta per i Campioni d’Europa che si sono dovuti arrendere di fronte al proprio pubblico in questo incontro valido per la 18^ giornata della Liga e hanno ulteriormente compromesso la possibilità di rientrare sul Barcellona. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio al 3′ grazie al rigore trasformato da William Josè ...

NBA – Retroscena Brad Stevens : “vidi Doncic nel 2015 al Real Madrid - chiamai Danny Ainge per dirgli…” : Brad Stevens ha raccontato un particolare aneddoto sulla prima volta che vide Luka Doncic in un’amichevole fra Real Madrid e Boston Celtics: impossibile pensare ad un classe ’99 in un club così forte L’otto ottobre 2015, in una partita di precampionato, dal valore poco più che amichevole, tra Real Madrid e Boston Celtics, un giovane giocatore sloveno attirò l’attenzione del coach della franchigia del Massachusetts: ...

'Real Madrid - la conferma di Solari è a rischio' : Madrid - Il contratto siglato fino al 2021 non mette Santiago Solari al riparo da brutte sorprese, anzi, la sua posizione è più in discussione che mai. Secondo 'Ok Diario', la conferma del tecnico ...

Calciomercato - Palacios al Real Madrid nel segno di Redondo : Così, il passaggio dalla mediana di una delle squadre più celebri dell'Argentina a quella di uno dei club più importanti del mondo diventa quasi uno step obbligato. Personalità in campo e fuori, come ...

Real Madrid - Solari allontana le critiche : “nessuno ha più impegni di noi” : Arrivano le prime critiche per Santiago Solari ma il tecnico del Real Madrid prova ad allontanare le polemiche dopo il pareggio contro il VillarReal, ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “abbiamo già giocato quattro gare. I giocatori non sono macchine. Abbiamo bisogno di ricaricare energie e nessuno quest’anno ha più impegni di noi, nessuno ha avuto meno vacanze, tutti si impegnano con grande sacrificio”. Senza ...