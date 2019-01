Napoli - il racconto choc : 'Io - 17enne in coma etilico abbandonato dagli amici' : La morte l'ha vista in faccia la notte di San Silvestro. Se oggi può raccontare fino in fondo il suo dramma consumatosi sotto gli occhi di centinaia di persone indifferenti, troppo occupate a far ...

Napoli - il racconto choc della donna : ?«Io - al guinzaglio del mio cane - il mio ex peggio di una bestia» : Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d?ospedale, comincia con tre parole. ?Non...

Inter-Napoli - il Rosso in cella dopo il racconto dell'ultrà : «È lui che sposta la gente» : Crudele Natale hanno passato assieme Daniele Belardinelli, 39enne ultrà del Varese gemellato con l'Inter, e Marco Piovella, 33enne capo ultrà nerazzurro e mago delle coreografie in Curva Nord: uno ...

Inter-Napoli - in un audio il racconto di un ultras : “C’era uno a terra morto - gli interisti ci hanno chiesto una tregua” : Un audio “senza censure” che riporta il commento di un ultras napoletano nei momenti immediatamente successivi agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli a Milano, il 26 dicembre scorso, a seguito dei quali è morto un altro ultras, Daniele Belardinelli, è stato acquisito dagli investigatori che indagano sull’episodio. L’audio era circolato nel pomeriggio di venerdì su un sito degli ultras napoletani, dove però alcuni nomi dei ...

Inter-Napoli - l’assalto degli ultrà minuto per minuto : il racconto di 7’ d’inferno : Da Napoli la Questura segnala i 150 tifosi in arrivo. Una pattuglia raggiunge i pullmini a scontri già iniziati. L’auto scura cambia corsia, travolge la vittima e riparte

Gratteri : 'Napolitano non mi ha voluto ministro' - il racconto del magistrato : Nicola Gratteri è nato in provincia di Reggio Calabria ed oggi è a capo della Procura di Catanzaro. E' rimasto nella sua Calabria per lottare contro la criminalità organizzata e, oltre che per il suo encomiabile lavoro per il quale vive sotto scorta, è noto per essere scrittore di diversi libri che lo hanno reso un personaggio di spessore mediatico. Qualche anno fa è stato ad un passo dal diventare ministro della Giustizia. A sceglierlo era ...