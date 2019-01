Liga | Siviglia-Atletico 1-1

Liga - Siviglia-Atletico Madrid 1-1 : Griezmann risponde a Ben Yedder : Due gol francesi, quattro grandi parate e un pareggio che fa piacere soprattutto al Barcellona capolista. La sfida tra Siviglia e Atletico Madrid, terza e seconda e avversarie europee di Lazio e ...

Pronostico Siviglia vs Atletico Madrid - La Liga 6-1-2019 e Analisi : Siviglia-Atletico Madrid, domenica 6 gennaio. Sfida di altissimo livello al Ramon Sanchez Pizjuan, dove il Siviglia ospiterà l’Atletico Madrid nel big match della diciottesima giornata di Primera Division. La squadra di Diego Simeone è seconda e a Siviglia rischia grosso, mentre quella di Pablo Machin, terza, avrà tutta la spinta del suo pubblico per dimenticare il pareggio di Leganes. Gara di cartello e che potrà dire sicuramente di ...

Liga - Leganes-Siviglia 1-1 : Ben Yedder pareggia al 91' : LEGANES, SPAGNA, - Il Siviglia frena a Leganes. Gli andalusi non vanno oltre il pareggio, 1-1, nell'incontro valido per la 17ª giornata di Liga. Vantaggio dei padroni di casa siglato da Vesga al ...

Liga : il Siviglia si salva a Leganés - Valencia ok al 94' : Al cardiopalma le due sfide della domenica pomeriggio della 17esima giornata di Liga . Siviglia subito sotto con il Leganés e in dieci per più di un tempo, rosso a Vazquez,, ma capace di trovare l'1-1 ...

Pronostico Siviglia vs Girona - La Liga 16-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Siviglia-Girona, domenica 16 dicembre. Sono partite entrambe bene in questa prima parte di stagione. Domenica, al Ramon Sanchez Pizjuan, il Siviglia sfiderà il Girona, con il calcio d’inizio che è previsto per le 12. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Siviglia e Girona?Dopo la vittoria di misura ...

Liga - il Siviglia è in vendita : obiettivo 250 milioni di euro : Gli imprenditori proprietari del club sarebbero intenzionati a cedere la società per una cifra tra i 250 e i 300 milioni di euro. L'articolo Liga, il Siviglia è in vendita: obiettivo 250 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Liga : rallentano Atletico e Siviglia - Barcellona di nuovo in vetta : Il posticipo tra Alaves e Siviglia conclude la domenica del campionato spagnolo. Gli andalusi pareggiano 1-1 in trasferta e riconsegnano la testa della classifica al Barcellona. Nel match delle 20:45, gli andalusi, passati in svantaggio per mano di Jony, trovano il pari con Ben Yedder a 12 minuti dal termine. Al Camp Nou, il Barcellona batte il Villarreal: apre Piqué al 36′, poi nel finale il prodotto del vivaio Carles Alena chiude ...

Milan - Andrè Silva porta il Siviglia in testa alla Liga e ammette : “futuro? Sono ancora rossonero - ma qui…” : Andrè Silva segna il gol decisivo contro il Valladolid e porta il Siviglia in testa alla Liga: a fine partita, l’attaccante portoghese parla del suo futuro e spiega di essere ancora un giocatore del Milan Il Siviglia è la grande sorpresa, in positivo, del campionato spagnolo. La formazione andalusa, grazie al successo di ieri sul Valladolid, è volata in testa alla classifica della Liga con ben 26 punti: 1 in più del Barcellona, 2 in ...

Liga : il Siviglia vince e va in vetta - Stuani trascina il Girona : Tre le partite disputate oggi nella Liga, in attesa del posticipo Villarreal–Betis. A Bilbao, finisce in parità tra Athletic e Getafe. I baschi passano in vantaggio al 67′ con Nolaskoain, ma vengono raggiunti dieci minuti dopo da Jaime Mata. Colpo esterno del Girona, che batte a domicilio l’Espanyol: la doppietta dell’uruguaiano Stuani mette il match in discesa nel primo tempo; al 74′ la seconda squadra di ...

Liga - Siviglia in testa grazie al gol di Andrè Silva : MADRID - Il Siviglia supera il Valladolid 1-0 e vola in testa in solitaria alla Liga approfittando del pareggio di ieri tra Barcellona e Atletico Madrid nella tredicesima giornata di campionato. A ...

Pronostico Real Sociedad vs Siviglia - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Siviglia, domenica 4 novembre. Nell’undicesimo turno della Liga la Real Sociedad ospita il Siviglia in una sfida che si annuncia combattuta e molto interessante ai fini della classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Real Sociedad e Siviglia?La Real Sociedad ...