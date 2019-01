Kingdom Hearts 3: Senza la Pixar non esisterebbe

gamerbrain

: Senza Pixar e Toy Story, Nomura non avrebbe mai realizzato Kingdom Hearts 3 - Everyeye : Senza Pixar e Toy Story, Nomura non avrebbe mai realizzato Kingdom Hearts 3 - alexbifronte : 4. Kingdom Hearts è la sintesi di tutto ciò che va male nella Square. Nomura, personaggi che non hanno senso nel co… - captainbrendy : gli utenti di @Multiplayerit al sondaggio 'gioco più atteso di gennaio 2019' hanno risposto 'Resident Evil 2'. King… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) In una recente intervista, il director di3 “Tetsuya Nomura” ha spiegato l’importanza dei Disneyall’interno del gioco, al punto chedi essi il terzo capitolo di una delle saghe più amate nonDisneyè molto importante per3 Nomura dichiara:Quando abbiamo completato2, abbiamo già iniziato a prendere in considerazione l’idea di realizzare un terzo capitolo, per tanto ci siamo messi in contatto con Disney e ricordo di aver detto ”non possiamo fare il terzo capitolo”.Laè un aspetto importante per la serie, molti amano il mondo di Toy Story e adorano la sua storia ed i suoi personaggi. Se non possiamo averlo non voglio farlo, queste sono state le mie parole.Scrissi dunque una bozza della storia e la feci ...