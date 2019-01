Apple è carica per il CES | e stuzzica Amazon e Google in tema privacy

AirPower - il caricatore wireless di Apple - si fa attendere : Quello che doveva essere il pad di ricarica wireless in grado di ricaricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods, sembra abbia avuto probelmi di produzione

Belkin Boost Up - iPhone e Apple Watch si ricaricano insieme - basta appoggiarli sul comodino : Smartphone e smartWatch semplificano la vita, ma la sera bisogna ricaricarli, e tra cavi e prese elettriche può diventare un incubo. Se avete un dispositivo Apple, da oggi nello Store italiano trovate la nuova base di ricarica wireless Belkin Boost Up. Serve per ricaricare contemporaneamente un iPhone e un Apple Watch da un’unica postazione, senza l’intralcio di caricabatteria e cavetti vari. Inoltre, grazie al sostegno magnetico ...