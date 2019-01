Trieste | vicesindaco leghista getta le coperte di un clochard nell' immondizia e poi se ne

Trieste - Renzi : gesto vicesindaco vigliacco - vergogna assoluta : Roma, 5 gen., askanews, - 'Il vicesindaco di Trieste si vanta sui social per aver buttato via la coperta a un senza tetto. Un gesto indegno del vicesindaco di una città ricca di valori e cultura quale ...

Martina attacca vicesindaco di Trieste : ANSA, - ROMA, 5 GEN - "Se ti vanti di aver buttato le coperte di un senzatetto, hai buttato anche la tua dignità". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Maurizio Martina a proposito del gesto del ...

La Boldrini contro il vicesindaco di Trieste : "Ma che persona è?" : 'Dovevano abolire la povertà e invece si accaniscono contro i poveri. Un uomo, un vicesindaco, che getta in un cassonetto le coperte di un senzatetto per poi vantarsene su Facebook, che persona è?' . ...

Trieste - vicesindaco leghista getta coperte di un clochard e se ne vanta su Facebook. Pd : “Si dimetta” - Fedriga (Lega) : “Falsità” : Il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, in un post su Facebook ha annunciato “con soddisfazione” di aver gettato in un cassonetto delle coperte e delle giacche secondo lui abbandonate nella centrale via Carducci, ma che come riportano i giornali locali e l’Ansa appartenevano in realtà a un senzatetto della zona. Dopo le dure critiche ricevute nei commenti, il vicesindaco ha rimosso il post e ha detto che il suo ...

Trieste : Possibile - vicesindaco Polidori si dimetta subito : Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Il limite della decenza è stato superato. Il gesto del vicesindaco di Trieste Polidori non può essere tollerato: gettare via le coperte di un senzatetto straniero, per poi vantarsene, è un atto gravissimo. Per questo Polidori deve dimettersi subito. La povertà non si canc

Trieste : Marcucci - vicesindaco deve dimettersi : Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Stanotte a Trieste la temperatura era di 0 gradi. Chissà se il vicesindaco della Lega Paolo Polidori ci avrà pensato? Il 'valoroso' amministratore il giorno prima si è vantato pubblicamente di aver buttato nel cassonetto gli indumenti e le coperte di una persona che dorme

