La Sea Watch in mare divide M5s e Lega Salvini se la prende con Ue | ' vergognosa'

Ora i vescovi buonisti chiedono a Salvini di far approdare Sea Watch : ... 'Viene chiesto alla politica di fare passi di pace e quindi di attenzione all'uomo che soffre - ha continuato - , e solo così sarà vera politica, come ha sottolineato Papa Francesco nel messaggio ...

Fico : bene Di Maio su SeaWatch - Ue non lasci sola Italia : Roma, 5 gen., askanews, - 'Sono convinto che l'iniziativa presa ieri da Luigi Di Maio sia un segnale importante e ne sono contento. Allo stesso modo credo fortemente che l'Italia non debba essere ...

Sea Watch ha violato le regole. Il rapporto che inchioda l'Ong : C'è più di un motivo se Matteo Salvini non vuole cedere allo sbarco dei migranti in Italia. Innanzitutto le navi umanitarie sono acque maltesi, quindi che sbarchino a La Valletta. Secondo, le Ong battono bandiera olandese e tedesca, dunque che li accolgano loro. Terzo, l'Italia non intende sottostare "ai ricatti". Ma soprattutto, è quanto successo in mare a cinvincere il ministro della necessità di non cedere alle "menzogne" di Ong e buonisti. ...

Sea Watch - ong : “Di Maio? La posizione italiana non è chiara”. Il vicepremier : “Non dispongono della vita dei migranti” : Di Maio assicura la disponibilità dell’Italia ad accogliere donne e bambini dopo che questi ultimi verranno fatti sbarcare a Malta. Salvini dice che l’Italia non accoglierà nessuno. Sea Watch commenta che la posizione di Roma “non è chiara”. E nonostante anche Germania, Francia e Olanda si siano dette disponibili a partecipare alla loro redistribuzione i 32 migranti salvati dalla ong tedesca e in mare da 14 giorni restano ...

Sea Watch : non separare famiglie a bordo : 13.30 "Impensabile separare le famiglie a bordo" afferma l'equipaggio della Sea Watch 3 a proposito dell'annuncio del vicepremier Di Maio di accogliere solo donne e bambini che si trovano in balia delle onde sulla nave della Ong. "A bordo ci sono 7 minori, tra cui 3 bambini che fanno parte di un nucleo familiare"spiega la portavoce della Sea Watch, Federica Mameli."Loro non accettano di essere separati e nemmeno noi li separeremmo mai", dice. ...

Salvini : i migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. 'Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono ...

Posizioni ancora distanti tra Salvini e Di Maio sulla Sea Watch. Ma Fico plaude al vicepremier M5S : Posizioni ancora lontane tra Di Maio e Salvini sulla Sea Watch. "Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi, ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli". Così il vicepremier Di Maio, a Novi Ligure dove incontrerà i lavoratori dell'azienda dolciaria Pernigotti. "Ci sono donne e bambini da 14 giorni a un miglio ...

Salvini : i migranti della Sea Watch sbarchino a Malta - non cediamo ai ricatti : Il vicepremier Matteo Salvini conferma la linea dura sui migranti. “Non cediamo ai ricatti - ha detto parlando a Teramo - due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta. Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio umanitario".

Sea Watch 3 - Di Maio : "Una lezione a Ue". Ong : "Offerta non credibile" - : Il ministro del Lavoro ha ribadito l'intenzione di accogliere in Italia donne e bambini dopo che "Ue e Malta non fanno il loro dovere". Ma dalla Lega arrivano voci di dissenso e l'organizzazione ...

Sea Watch - Di Maio : “Accogliamo donne e bambini - lezione di umanità all’Ue. Sindaci disobbedienti? Sedicenti di sinistra” : “Tra donne e bambini ci sono dieci persone. L’Ue nasconde la testa sotto la sabbia. Di fronte a questo disimpegno ignobile, siamo pronti ad accoglierli“. A dirlo, prima dell’incontro coi lavoratori della Pernigotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maiomigranti a bordo della nave Sea Watch da 14 giorni, in riferimento ai . “La disobbedienza al dl Sicurezza? Questi sono Sindaci Sedicenti di sinistra. ...

Per i migranti della Sea Watch - Luigi De Magistris pensa all'operazione Dunkirk : Andare con piccole imbarcazioni a prendere i migranti della Sea Watch, con un'operazione "modello Dunkirk". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris propone una soluzione di disobbedienza nell'accoglienza dei migranti a bordo della nave della Ong, contro la politica dei "porti chiusi" sbandierata da Matteo Salvini."Non esiste un'ordinanza di chiusura del porto di Napoli e se il ministro Toninelli la emanerà, noi abbiamo già pronte ...

Sea Watch - Di Maio : su politica migratoria non arretriamo - Italia darà lezione a Ue : «Non arretriamo sulla politica migratoria, che ha permesso di ridurre in modo considerevole gli sbarchi , ma quando si tratta di donne e bambini siamo pronti a dare una lezione a tutta l'Europa e ad accoglierli». Così il ...

Di Maio insiste : non lasceremo donne e bambini in mare. Sea Watch : offerta non credibile : Non c'è alcuno ostacolo: queste persone non possono costituire un problema nel continente più ricco al mondo". I migranti a bordo, prosegue, "hanno chiesto al comandante di essere divisi tra i vari ...

Sea Watch 3 - Di Maio : "Da Italia lezione di umanità a Ue" : "La politica migratoria di questi mesi ha ridotto gli sbarchi in Italia in maniera considerevole e non vogliamo tornare indietro ma quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare una lezione di ...