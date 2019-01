Godin all’Inter | arrivano conferme ma Simeone tenta il colpo di coda

calcioweb.eu

: Godin all’Inter sarebbe un colpo pazzesco. Poi per carità, non è detto che il rendimento si confermi. Ma nel 2018,… - tancredipalmeri : Godin all’Inter sarebbe un colpo pazzesco. Poi per carità, non è detto che il rendimento si confermi. Ma nel 2018,… - HCE__ : RT @MCaronni: #Godin all'inter non sposterà gli equilibri, ma ammetto che mi farebbe rosicare. Giocatore integro di grande personalità e le… - MarikaSardella : Simeone su Godin all'Inter 'Farebbe bene a restare' -

(Di sabato 5 gennaio 2019) "e l'Atletico stanno cercando una soluzione". Sono le dichiarazioni da parte del tecnico del club di Madrid Diegoalla vigilia della sfida col Siviglia. "Il club sa bene cosa penso, e anche. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti – ha ribadito-, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Sedovesse restare con noi sarà per il suo bene e per quello del club". La verità è però cheha trovato l'accordo con l'Inter e dalla prossima stagione sarà un nuovo calciatore nerazzurro.