Con il freddo aumentano i casi di laringite nei bambini | ecco come distinguere la tosse

Previsioni Meteo Gennaio - Conferme sullo stratwarming : da giovedì 10 freddo e neve in quasi tutta Europa [MAPPE] : 1/16 ...

Bergamo - cappottini e lampade Contro il freddo in stalla : Bergamo, 4 gennaio 2019 - Correnti di aria gelida stanno investendo il nostro Paese e g li allevatori corrono ai ripari per proteggere gli animali dalle temperature rigide. cappottini per proteggere i ...

Mucche Con il cappotto Contro il freddo : Cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell'acqua per aiutare gli animali impreparati al grande freddo. Il forte e repentino abbassamento della temperatura, con l'arrivo ...

Con il freddo torna la stagione delle bronchioliti : i Consigli degli esperti : Evitare il contatto con adulti o fratellini più grandi raffreddati, lavarsi le mani ogni volta che si prende in braccio un neonato o un lattante, non fumare in casa: sono le indicazioni basilari per ridurre il rischio di contrarre la bronchiolite, un’infezione delle vie respiratorie che colpisce i più piccoli e torna a presentarsi puntuale nella stagione fredda. In un solo mese – dallo scorso dicembre ai primi del nuovo anno – sono stati già ...

Salute - il cardiologo : “Con il grande freddo più rischi per il cuore” : freddo nemico del cuore. “Il gelo di questi giorni può favorire spasmi delle arterie coronariche e peggiorare il quadro dei pazienti affetti da coronaropatie. Ma non solo”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia presso l’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli. Secondo l’esperto i più vulnerabili agli effetti ...

Salute - il cardiologo : Con il grande freddo più rischi per il cuore : freddo nemico del cuore. “Il gelo di questi giorni può favorire spasmi delle arterie coronariche e peggiorare il quadro dei pazienti affetti da coronaropatie. Ma non solo”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Antonio Rebuzzi, professore di Cardiologia presso l’Università Cattolica di Roma e direttore della Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli. Secondo l’esperto i più vulnerabili agli effetti ...

Avellino - spari Contro un bar : ucciso un cane che si riparava dal freddo e dai botti : Un episodio grave, culminato in maniera molto triste, si è consumato nei giorni appena trascorsi nella provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di San Martino Valle Caudina. A seguito di alcuni spari di pistola contro la saracinesca di un bar della zona, fatti esplodere da un'automobile che si trovava in corsa e di passaggio da lì, è rimasto coinvolto un povero cagnolino randagio. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, ...

Maltempo Roma - Acea : ”Contro il freddo proteggere i Contatori idrici” : In vista del brusco calo delle temperature registrato in questi giorni, in particolar modo nelle zone montane del territorio, Acea Ato 2 rinnova l’invito ai clienti a proteggere dal gelo i contatori idrici, mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua nella stagione invernale e il Regolamento d’utenza prevede che la cura e la manutenzione del contatore ...

Animali - sos freddo : i Consigli dell’esperto per la salute dei cani : Primi giorni dell’anno contraddistinti dal freddo, con l’arrivo di una ‘sciabolata’ artica che da domani colpirà l’Italia. Le temperature, avvertono gli esperti, potrebbero scendere anche di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali, una situazione che mette in allarme anche i possessori di Animali domestici, che devono farsi trovare pronti per gestire al meglio questa situazione climatica per evitare ripercussioni ...

3/4 gennaio irruzione ARTICA. Freddo e NEVE - fiocchi da ANConA - PESCARA - BARI - LECCE : L'Aquila - METEO ITALIA, irruzione ARTICA IN ARRIVO - Ormai ci siamo, l'Italia sta per sperimentare una vera fase invernale sebbene solo alcune regioni vedranno precipitazioni. L'anticiclone rimane sbilanciato sulle Isole Britanniche e favorisce lungo il suo bordo destro la discesa di una poderosa irruzione di aria ARTICA. Questa, dopo aver dilagato su Europa centr-orientale, punterà anche il Mediterraneo centrale investendo ...

Previsioni Meteo - Gennaio 2019 inizia Con il grande ruggito dell’Inverno : freddo polare al Sud - tanta neve fin sulle coste [MAPPE] : 1/52 ...

Allerta Meteo - fine 2018 Con l’Italia capovolta : verso Capodanno Con maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Alcool per il raffreddore? Funziona - basta usarlo nel modo giusto : ecco i Consigli per alleviare i sintomi Con…gusto : Il raffreddore ‘ordinario’ non ha delle cure vere e proprie, ma i suoi fastidiosi sintomi, primo fra tutti il naso chiuso o il mal di testa, possono essere alleviati senza fare ricorso alle medicine. In questi casi l’Alcool può venire in nostro aiuto, soprattutto se preparato nel modo più corretto, in maniera tale da risultare come una sorta di mucolitico e decongestionante. I punch bollenti, dunque, sono un trattamento ...

Un bicchierino per scaldarsi? Ecco tutti gli effetti negativi del Consumo di alcol Con il freddo e alcuni utili Consigli : Quando siete fuori e godete del tempo libero con amici e parenti, magari bevendo qualche drink alcolico, soprattutto in questo periodo di avvicinamento al nuovo anno, è bene tenere in mente che gli effetti dell’alcol possono rendere il nostro corpo più vulnerabile con temperature estremamente basse. La Vigilia di Capodanno è uno dei periodi in cui si registra il maggior numero di visite al pronto soccorso per emergenze legate all’alcol. ...