: INCENDIO: GRAVEMENTE USTIONATO UN UOMO Erano in una escape room, un tipo di attrazione a tema in cui i concorrenti… - ilpopulista_it : INCENDIO: GRAVEMENTE USTIONATO UN UOMO Erano in una escape room, un tipo di attrazione a tema in cui i concorrenti… - filobusbus : Ecco, l'orrore RT @HuffPostItalia: Cinque ragazze di 15 anni morte per un incendio in una 'escape room' in Polonia - gortombina : Cinque ragazze di 15 anni morte per un incendio in una 'escape room' in Polonia -

(Di sabato 5 gennaio 2019)ragazzine sonoed una è rimasta gravemente ferita per unin una "", un gioco di fuga dal vivo, a Koszalin, in. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Joachim Brudzinski, precisando alla tv N24 che le vittime della tragedia sono "quindicenni che stavano festeggiando un compleanno".L"' è un gioco di logica nel quale i concorrenti vengono rinchiusi in una stanza allestita a tema e devono cercare vie d'uscita utilizzando gli elementi nella struttura. Le cause dell'devono ancora essere accertate.