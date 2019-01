Barcellona su Pavard | c' è la risposta

Napoli - il Barcellona molla Pavard : ... secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, avrà un avversario in meno nella corsa a Benjamin Pavard , 22 anni, campione del mondo con la Francia e difensore dello Stoccarda . Si è infatti ...

Calciomercato Napoli - che concorrenza per Pavard : c'è anche il Barcellona : La scorsa estate Benjamin Pavard si è imposto ai Mondiali in Russia con la sua Francia, titolare della Nazionale campione del mondo di Didier Deschamps. Per lui tante grandi prestazioni e anche un fantastico gol segnato agli ottavi di finale contro l'Argentina. E a 23 anni, il difensore francese, cerca una nuova opportunità ...