Sicurezza | de Magistris | Salvini tradisce Costituzione | si dimetta lui

Dl Sicurezza - Matteo Salvini : “Orlando e De Magistris si dimettano” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede ai sindaci che non vogliono applicare il decreto sicurezza di dimettersi. Un appello rivolto soprattutto a Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, e Luigi De Magistris, sindaco di Napoli: "Se qualche sindaco non è d’accordo si dimetta. Orlando e De Magistris si dimettano, siamo in democrazia e governano gli italiani".Continua a leggere

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl Sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...

Immigrati - rivolta dei sindaci rossi : Orlando e De Magistris non applicheranno il decreto Sicurezza : rivolta dei sindaci "rossi" contro Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza. Sono Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, e Luigi De Magistris, Masaniello di Napoli, a guidare la "resistenza civile" sugli Immigrati. Orlando ha ordinato all'ufficio anagrafe di non applicare le misure che negano

