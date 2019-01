Scontro governo-sindaci sul decreto sicurezza | il premier Conte media

SEA WATCH - Scontro DE MAGISTRIS-SALVINI/ Migranti - 'porto Napoli aperto' : Martina - 'governo intervenga' : Migranti, il sindaco di Napoli de Magistris apre porto di Napoli alla Sea WATCH: 'pronti ad accoglierli, Stato sbaglia'. Replica Salvini, 'no clandestini'

Usa - “shutdown” da nove giorni per lo Scontro sul muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...

Walter Ricciardi - si è dimesso Presidente Istituto Superiore Sanità/ Vaccini e non solo : Scontro col Governo : Istituto Superiore Sanità, si è dimesso Presidente Walter Ricciardi, prima rispetto scadenza mandato: 'sforzi insufficienti Governo' su Vaccini e rifiuti

Manovra - Scontro Lega-M5s : in serata vertice di governo : E' previsto in serata un nuovo vertice di governo per superare i nodi legati alla Manovra. L'incontro si terrà a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Lo Scontro sull'ecotassa nel governo giallo-verde : Roma, 15 dic., askanews, - Nel giorno in cui sono state segnalate le priorità dei gruppi, nel pacchetto della Lega c'è la proposta di fare 'indietro tutta' sulla misura inserita in manovra alla Camera ...

Tassa sul diesel - è Scontro con il governo : L'hanno già ribattezzato bonus Tesla. Avete presente le bellissime auto full electric del funambolico Elon Musk? Eleganti, curate, supertecnologiche, ma ancora piuttosto care: la più accessibile oggi ...

Tav - Scontro sugli appalti. Le imprese da Conte - Chiamparino : il governo vuole allungare il brodo : Tav, continua la commedia degli equivoci. Ieri, il giorno dopo l'appello a favore dell'opera lanciato a Torino da 12 associazioni d'impresa e il giorno prima dell'incontro a Palazzo Chigi con una ...

Manovra : Tria - 2 - 4% non è tabù. Governo non vuole lo Scontro con l'Ue : "E' stato dichiarato da più parti che il rapporto deficit-Pil al 2,4 non è un tabù". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a chi gli chiede se possa essere messo in discussione alla luce delle richieste dell'Ue. "C'e' la volontà di trovare soluzioni. Quello che non è in discussione è il fatto che vengano preservate le ...

Monti sulla manovra : 'Si prevede uno Scontro tra il governo e chi sa qualcosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Governo diviso sulla manovra : trattare o andare allo Scontro? : All'indomani della bocciatura della manovra italiana da parte di Bruxelles, la tensione è alta. Se da un lato c'è chi come il ministro Savona pensa che la legge di bilancio vada cambiato altrimenti c'è il rischio che il Governo non regga, dall'altro lato i due vicepremier tirano dritto. Almeno a parole."Noi passi indietro non ne facciamo. Non abbiamo messo soldi a caso, nella manovra c'è un'idea di Italia che cresce: sono soldi degli italiani e ...

Manovra : Monti - Scontro tra Governo e chi sa qualcosa di economia - 2 - : AdnKronos, 'Io credo che la Politica aggiunge Monti possa essere tanto migliore quanto più responsabile è la popolazione di un paese, la qualità della sua istruzione e la consapevolezza che agli atti ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 nuovo Scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...

Ue-Italia - Scontro senza precedenti - Emmott : 'Regole stupide - diano chance al governo' : Movimento Cinque Stelle e Lega, oggi al governo, sin dalle loro campagne elettorali hanno manifestato una certa insofferenza verso certe regole dell'Unione Europea. Come quelle che, ad esempio, stanno già portando ad uno scontro senza precedenti l'Italia con la Commissione Europea. Non era infatti mai accaduto che un esecutivo presentasse a Bruxelles una manovra finanziaria che non rispettasse i parametri imposti a ciascuno stato membro. ...

Inceneritori - è Scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno