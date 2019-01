Paolo Nespoli da Chiambretti racconta il flirt con Oriana Fallaci

people24.myblog

: #Nespoli da #Chiambretti svela il flirt segreto con Oriana #Fallaci. Una Donna come quella non puoi non ascoltarla… - avvocatorinaldi : #Nespoli da #Chiambretti svela il flirt segreto con Oriana #Fallaci. Una Donna come quella non puoi non ascoltarla… - VelvetMagIta : #tuffonelpassato Oriana Fallaci e il flirt segreto con un astronauta. Pietro Chiambretti incalza e Paolo Nespoli ri… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Al programma di Piero“La Repubblica delle donne” tra i tanti ospiti c’è stato l’astronautache hato che in passato ha avuto uncon. “Possiamo dire così. La scortai in Libano quando avevo 25 anni, mi fece confessare il mio sogno segreto: fare l’astronauta”. “è arrivata come giornalista e per caso sono stata assegnato a lei, per scortarla e tenerla al riparo da situazioni strane. E’ nato un rapporto d’amicizia ed è stata lei a farmi confessare il mio sogno segreto di diventare astronauta. Avevo già 25 anni, non parlavo inglese e non ero laureato. Sembra impossibile ma lei mi ha spinto a cercare di realizzare questo sogno” ha confessato. Incalzato da, l’astronauta ha ammesso con discrezione il: “Abbiamo avuto un rapporto interessante, era ...