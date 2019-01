Padova | una donna nega elemosina a un 17enne | lui prende a calci il suo bassotto

Padova - il dolce della domenica è una torta alla marijuana : due donne finiscono in ospedale : Dopo un pranzo tra amici in una casa sui Colli Euganei, nella provincia di Padova, due donne sono finite in ospedale. Intossicate dal dolce che aveva preparato il loro coinquilino: una torta alla marijuana. L’uomo, un trentottenne di origini siciliane, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.Continua a leggere

Qualità vita : sindaco - Padova guadagna 9 posizioni - una bella soddisfazione : Padova, 17 dic. (AdnKronos) - "Una bella soddisfazione per la città, che conferma come il nostro lavoro stia andando nella direzione giusta. Padova va seguita con cura e merita sempre di più, per questo anche i dati positivi sono sempre uno stimolo per operare ancora meglio. Bisogna anche dire che i

Strasburgo : il Rettore dell’Università di Padova - “Antonio Megalizzi era una voce anche del nostro Ateneo” : Attraverso RadioBue la voce di Antonio Megalizzi – giornalista morto ieri a seguito dell’attentato a Strasburgo – arrivava agli studenti dell’Ateneo patavino. “Una tragedia inaccettabile: faccio mie le parole del capo dello Stato per la morte di Antonio Megalizzi. Antonio raccontava anche ai ragazzi dell’Ateneo patavino, con la trasmissione Europhonica trasmessa da RadioBue, l’Europa che giovani come lui ...

Padova : Monselice - auto esce di strada - grave una bambina : Padova, 14 dic. (AdnKronos) - Questa mattina poco dopo le 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tre Venezie a Monselice per la fuoriuscita autonoma di un’auto: ferita una bambina molto piccola e la mamma. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto finita contro il murett

Ricerca : Unipd - e se inviassimo su Marte una talpa Padovana? (4) : (AdnKronos) - Il CISAS ha più di 50 tra professori e Ricercatori, annovera consolidate collaborazioni con le principali agenzie spaziali e con le maggiori industrie del settore, sia in ambito nazionale che internazionale. Il CISAS ha partecipato alle principali missioni spaziali quali Giotto, Cassin

Ricerca : Unipd - e se inviassimo su Marte una talpa Padovana? (3) : (AdnKronos) - "Partendo dall’originale giunto realizzato per consentire alla talpa di sterzare – spiega Stefano Debei - si è sviluppato un sistema di puntamento estremamente accurato e replicabile per altri tipi di utilizzo. Può essere impiegato, ad esempio, per puntare telescopi o antenne e per ori

Ricerca : Unipd - e se inviassimo su Marte una talpa Padovana? : Padova, 11 dic. (AdnKronos) - La sonda Insight della Nasa ha cominciato il suo lavoro sulla superficie marziana restituendoci immagini: una prima, sfocata, che lascia intravvedere il terreno in fase di ammartaggio e una seconda, molto nitida, scattata dalla camera montata sul suo braccio meccanico d

Ricerca : Unipd - e se inviassimo su Marte una talpa Padovana? (2) : (AdnKronos) - "La “talpa” è nata da idee ancor oggi innovative nonostante stia attendendo da 12 anni di essere messa a bordo di una missione – dice Stefano Debei, Direttore CISAS -. La talpa, di fatto, è un robot collaudato con successo nel lontano 2006 e a oggi è pronta per essere adattata e lancia

Ricerca - Unipd : e se inviassimo su Marte una talpa Padovana? : La sonda Insight della Nasa ha cominciato il suo lavoro sulla superficie marziana restituendoci immagini: una prima, sfocata, che lascia intravvedere il terreno in fase di ammartaggio e una seconda, molto nitida, scattata dalla camera montata sul suo braccio meccanico della sonda. Non solo, abbiamo potuto sentire anche il rumore del vento sulla superficie marziana. Insight ha un compito ben preciso: studiare l’interno di Marte per capire se ...

Padova-Palermo - i due club gemellati : pronta una maglia speciale : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie B, turno che può dare importanti indicazioni. Nel frattempo in occasione della partita di sabato alle 12,30 allo stadio Euganeo fra Padova e Palermo le due squadre scenderanno in campo con una maglia speciale per celebrare lo storico gemellaggio che unisce le due tifoserie e le società dal 1983. Nel dettaglio sulle casacche ci sarà un logo con la scritta “Padova 1983 ...

'Natale a Padova - una città di stelle' : Le iniziative propongono mercatini, concerti, spettacoli teatrali ed eventi per i bambini per vivacizzare il periodo delle feste.

Influenza : nel Padovano una classe si vaccina per proteggere una bimba malata : vaccinazione ‘di classe’ in una scuola primaria di Baone, centro del Padovano ai piedi dei Colli Euganei. Per proteggere dall’Influenza una compagna immunodepressa che non può ricevere l’iniezione-scudo, 20 bambini di circa 8 anni, 3 insegnanti e un gruppo di genitori – in tutto una trentina di persone – si sono sottoposti alla profilassi antInfluenzale presso il Servizio vaccinazioni dell’Ulss 6 ...