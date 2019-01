Ivan Gonzalez nei guai a Uomini e Donne | vengono fuori i rumors sul suo passato

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Natale 2019 con una fidanzata dal bel cuore" : Ivan Gonzalez, tronista in carica di 'Uomini e Donne', sogna di uscire dal programma di Maria De Filippi in compagnia della donna della sua vita. Alla rivista ufficiale, il modello spagnolo ha confessato i progetti affettivi per il prossimo anno: Mi piacerebbe poter guardare l’albero e avere la sicurezza che il prossimo anno a scartare i regali con me ci sarà anche la mia fidanzata: una ragazza con un bel cuore. Spero di non sentirmi più ...

Uomini E Donne : in studio tutti commossi - compresa Tina Cipollari per il racconto del tronista Ivan Gonzalez. Guarda il VIDEO : Ivanz Gonzalez, nuovo tronista di Uomini e Donne ha tentato in tutti i modi di resistere alla commozione, ma alla fine non ce l’ha fatta. Il bel tronista spagnolo ha ceduto alle lacrime lasciandosi... L'articolo Uomini E Donne: in studio tutti commossi, compresa Tina Cipollari per il racconto del tronista Ivan Gonzalez. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

UOMINI E DONNE / Ivan Gonzalez tra Sonia e Jennifer - ma la scelta... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Classico. Ivan Gonzalez tra Sonia e Jennifer: 'Mi mancheranno durante le festività natalizie'

Uomini e Donne tronisti : Ivan Gonzalez fa piangere Tina Cipollari : Ivan Gonzalez di Uomini e Donne racconta il suo dramma: Tina Cipollari commossa E appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E stavolta a stupire molto i telespettatori è stato il tronista Ivan Gonzalez, il quale ha raccontato il dramma vissuto nella sua infanzia. Un racconto, che ha colpito un po’ tutti, Tina Cipollari compresa, la quale, con le lacrime agli occhi, ha rivelato: “Non faccio che ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 20 Dicembre 2018 : Ivan Gonzalez tratta malissimo Jennifer! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne Andrea Cerioli si rende conto di essere stato meglio con Federica. Ivan Gonzalez invece, durante una esterna, tratta in malo modo Jennifer! L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 20 Dicembre 2018: Ivan Gonzalez tratta malissimo Jennifer! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne – Chi è Jennifer Casula? Due ex celebri e un’infanzia complicata : tutto sulla corteggiatrice di Ivan Gonzalez [GALLERY] : Jennifer Casula è una delle corteggiatrici di Ivan Gonzalez a ‘Uomini e Donne’: ecco chi è la bellissima ragazza di Bologna Jennifer Casula pare aver colpito Ivan Gonzalez a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Bologna, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella modella insomma potrebbe fare concorrenza alle altre ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Andrea Cerioli interessato alla poltrona rossa" : Ivan Gonzalez, neo tronista di Uomini e Donne, alla rivista ufficiale del programma, ha affidato un primo bilancio della sua nuova esperienza televisiva che, forse, gli permetterà di incontrare la donna della sua vita col benestare dell'amica/sorella, Valeria Marini: Sono molto felice di questa esperienza. Sto ancora cercando di capire bene chi sono le ragazze che potrebbero interessarmi. Al mio fianco ho bisogno di una persona dinamica. ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli ruba una corteggiatrice a Ivan Gonzalez : Ivan Gonzalez beffato da Andrea Cerioli a Uomini e Donne? Anticipazioni Dopo le peripezie sentimentali di Teresa Langella a Uomini e Donne, oggi il programma di Maria De Filippi punterà i riflettori su Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Il percorso dei due nuovi tronisti nel Trono Classico di UeD entrerà nel vivo. Dopo i convenevoli iniziali delle prime settimane, successive all’uscita di scena di Mara Fasone, i due protagonisti del trono ...

Valeria Marini insieme Ivan Gonzalez ed ecco arrivare la polizia : Valeria Marini ha incontrato Ivan Gonzalez dal parrucchiere e lui chiama la polizia per protegge la showgirl dai paparazzi. La coppia che si è conosciuta durante il programma “Temptation Island Vip”. Nel reality Valeria si era molto avvicinata all’allora tentatore Ivan, tanto da provocare la fine della sua relazione con l’imprenditore Patrick Baldassarri. Tornati alla vita reale da quanto sembra, tra i due non è scoppiato l’amore ma è nata una ...

Chi è Elisa Lisitano? Dal Grande Fratello a Uomini e Donne : ecco la corteggiatrice di Ivan Gonzalez [GALLERY] : Elisa Lisitano è una delle corteggiatrici di Ivan Gonzalez a ‘Uomini e Donne’: ecco chi è la bellissima ragazza siciliana Elisa Lisitano pare aver colpito Ivan Gonzalez a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice siciliana, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella bruna insomma potrebbe fare concorrenza alle ...