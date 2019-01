‘Gli zingari rubano’ | a forza di ripeterlo pestare o sparare contro i rom è diventato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Buon anno nuovo? No. C’è stato qualcuno che la sera dell’ultimo dell’anno non ha ascoltato né le parole del Presidente della Repubblica, né quelle del Papa che invitavano a smetterla con gli atti di odio che hanno segnato pesantemente l’anno appena trascorso con la violenza, l’intolleranza e il rancore diffusi. Così, per iniziare il nuovo anno all’insegna della cattiveria e dell’odio, 49 immigrati hanno fatto il Capodanno in mezzo al mare aspettando che qualcuno li accolga. E nel Bresciano, nella notte del primo dell’anno, un agguato ha distrutto i caravan di due famiglie sinte e ha ferito gravemente con un colpo di arma da fuoco un sinto di 44 anni.La procura ha aperto un’inchiesta e ci sono già indagati. I fatti sono semplici: un giorno sì e uno pure c’è qualcuno dalla televisione che dice che glirubano, il furto fa parte del loro dna. Quindi se in un cantiere qualcuno ...