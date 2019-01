Dwight ufficialmente fuori da The Walking Dead 9? Austin Amelio pronto per il crossover

optimaitalia

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Brutte notizie in arrivo per la seconda metà di The9? Eravamo tutti pronti a riaccogliere in "famiglia"dopo la fuga di Negan e il suo ritorno al Santuario ma, a quanto pare, così non sarà, almeno non per ora.Colui che ha tradito il suo "leader" ma che non è riuscito a conquistare la fiducia del gruppo di Alessandria, è stato visto l'ultima volta nel finale dell'ottava stagione quando proprio una delle sue "vittime", Daryl, lo ha mandato via esiliandolo. E adesso?In molti ci aspettavamo il suo ritorno nella seconda parte della nona stagione in onda dal prossimo 10 febbraio ma così non sarà visto che, proprio nelle scorse ore, Comicbook.com ha annunciato un altrotra Thee Fear Theproprio conprotagonista. Essendo completamente assente dalla nona stagione di Theriprenderà il suo ruolo ...