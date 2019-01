Salvini contro i sindaci : 'Incapaci' - attacco diretto a De Magistris : L'argomento più caldo sulla scena politica italiana è, in questo momento, la querelle tra i sindaci e Matteo Salvini. Da un lato ci sono un gruppo di amministratori che si sono detti pronti a disobbedire al decreto sicurezza, definito incostituzionale. Dall'altro c'è, invece, il ministro dell'Interno che difende gelosamente ciò che ormai può essere considerata legge dello stato e che pertanto va applicato. Nelle ultime ore i botta e risposta si ...

Migrante a bordo della Sea Watch 3 si tuffa in mare per raggiungere Malta. Continua lo scontro De Magistris - Salvini : Sea Watch 3, giorno 14. Uno dei migranti a bordo della nave con 32 persone si è gettato in mare, nel tentativo di raggiungere le coste di Malta, lontane circa un chilometro. L'uomo, dopo essersi tuffato dalla poppa dell'imbarcazione, è stato prontamente riportato a bordo dai membri dell'equipaggio.Acqua, riso e regali per i bimbi - Intanto Sea Watch e Mediterranea, nell'ambito dell'Alleanza United4Med, hanno annunciato l'invio di ...

De Magistris : Salvini tradisce la Costituzione - si dimetta lui : Roma, 4 gen., askanews, - "Matteo Salvini sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane". Lo dice il ...

Dl sicurezza - Salvini : “Applicato dal 99% dei sindaci - dagli incapaci polemiche che non esistono”. E attacca De Magistris : “C’è una legge che è stata firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99 per cento dei sindaci. Qualche sindaco incapace che non sa gestire Palermo, Napoli e Firenze invece si inventa polemiche che non esistono”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno parlando a Chieti. Poi attacca Luigi De Magistris sull’apertura del porto di Napoli: “Se vuole fare il velista e aprire porti lo faccia, ...

De Magistris : Salvini tradisce la Carta : 8.14 "Matteo Salvini sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane". Lo dice il sindaco di Napoli, De Magistris, intervistato dal Manifesto. "Senza la residenza non puoi accedere ai servizi comunali, è come se perdessi ogni diritto, diventi un cittadino di serie B. E siccome la cancellazione è legata a una categoria precisa di persone, discriminate in ...

Sea Watch - De Magistris : 'Salvini dimettiti - Napoli pronta ad accogliere migranti' : Nel corso di un intervento radiofonico rilasciato ai microfoni della trasmissione 'Barba & Capelli' andata in onda su Radio Crc, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si è pesantemente scagliato contro Matteo Salvini, dicendosi pronto ad accogliere nella sua città i 32 migranti a bordo dell'Ong Sea Watch che sostano nelle acque del Mar Mediterraneo dal 22 dicembre. Nella stessa situazione dei migranti della Sea Watch, si trovano i 17 ...

De Magistris avverte Salvini : 'Avrà risposta politica e democratica che si ricorderà' : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris continua ad avere una linea critica nei confronti del governo, delle sue politiche sull'immigrazione e di Matteo Salvini in particolare. Proprio il ministro dell'Interno attraverso una diretta Facebook ha apostrofato come 'poveretti' tutti quei sindaci, come quello di Napoli, che invece di occuparsi dei problemi delle loro città si occupano del decreto sicurezza e dell'impatto sull'immigrazione....Continua ...

Decreto sicurezza - Matteo Salvini zittisce Orlando e De Magistris : "Pensate solo agli immigrati - dimettetevi" : Sul Decreto sicurezza tira dritto, Matteo Salvini. Dopo la clamorosa rivolta dei sindaci rossi Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che intendono non applicare le direttive della legge su immigrati e richiedenti asilo, il ministro degli Interni risponde via Facebook con una diretta esplosiva: "Se c

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e governo. La storia li giudicherà e spero anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

De Magistris : 'Pronti ad accogliere la Sea watch'. Salvini : 'I porti sono chiusi' : ll sindaco di Napoli ha annunciato di voler approdare la nave con 32 migranti che al momento al riparo nelle acque territoriali maltesi, ma senza permesso di sbarco. Ma il ministro dell'interno ...