agi

: Sono scattati i tagli ai vitalizi degli ex deputati. Quanti sono i cedolini decurtati: E 'sforbiciata' fu. Inizio 2… - fisco24_info : Sono scattati i tagli ai vitalizi degli ex deputati. Quanti sono i cedolini decurtati: E 'sforbiciata' fu. Inizio 2… - FerranteGonzaga : #MilanoMerda di ieri Clochard muore di freddo e la notizia viene relegata in fondo perché #beppesala è tanto bravo… - StampaAsti : Viaggiare in autostrada: ecco dove sono scattati gli aumenti? -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) E 'sforbiciata' fu. Inizio 2019 più 'magro' per 1.338 exche dal 2 gennaio 2019 sivisti ridotti gli importi dei. Ad annunciarlo via Facebook è stato lo stesso presidente della Camera, Roberto Fico, autore della delibera poi approvata dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio lo scorso 12 luglio. Stesso destino per iex senatori, il cuio ha ottenuto il via libera con un pò di ritardo rispetto alla Camera, ovvero a metà ottobre. La riduzioneimporti del 'cedolino' riguarda circa 1.300 ex senatori.Quasi sessanta milioni l’anno Si tratta di un risparmio complessivo per Camera e Senato di circa 280 milioni a legislatura. Al momento, infatti,circa 2.700 ierogati agli ex parlamentari, per un importo totale di circa 200 milioni di euro. Sommando la cifra ...