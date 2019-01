Previsioni Meteo Gennaio | aggiornamenti sullo stratwarming in corso | dalla metà del mese

Allerta Meteo - inizia l’ondata di GELO : tanta NEVE al Sud nei prossimi 3 giorni - le Previsioni Regione per Regione [MAPPE e DETTAGLI] : 1/29 ...

Le Previsioni Meteo per domani - giovedì 3 gennaio : Dove pioverà, dove nevicherà, dove no e dove forse, che alla fine è quello che importa davvero a tutti

Previsioni Meteo gennaio 2019 : venti forti e neve sulle coste : Il 2019 si apre con il gelo. Già mercoledì 2 gennaio , l'irruzione di venti gelidi di origine artica causerà un crollo termico di 15 gradi e porterà la neve fin sulle coste , riferisce il meteo .it. forti venti settentrionali, gelidi, soffieranno fino a 70-90 km/h provocando mareggiate sulle coste adriatiche, ma non solo. Nel corso della giornata nubi e precipitazioni cominceranno ad interessare l'Abruzzo, il Molise, la ...

Meteo Roma : Le Previsioni per giovedì 3 gennaio : Meteo Roma . Nella Capitale si prevede tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore diurne. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli sereni nel corso della giornata sui settori centrali e settentrionali. Meteo Roma : Le previsioni per domani giovedì 3 gennaio Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore diurne; cieli sereni anche nel corso della serata. Temperature comprese tra +1°C e ...

Previsioni Meteo Gennaio - improvviso stratwarming in corso : ecco perché sarà un mese polare in Europa [MAPPE e DETTAGLI] : 1/8 Credit: Andrej Fils ...

Previsioni Meteo 3-6 Gennaio 2019 - gelo e neve sull’Italia : -25°C sulle Alpi - -13°C sull’Appennino [MAPPE] : Previsioni Meteo – Instabilità e neve su Centrosud Appennino, su aree adriatiche e sulla Sicilia, fino in pianura o persino sulle coste. Accumuli anche sui 50/70 sulle colline appenniniche, fino a 1 metro sui rilievi abruzzesi Questi i numeri brevemente espressi nei nostri titoli di quella che si annuncia una possente ondata di freddo su tutta l’Italia a partire da mercoledì 2 Gennaio pomeriggio-sera e fino all’Epifania, naturalmente con ...

Previsioni Meteo : 2-5 gennaio - ondata di gelo e neve in arrivo! : Il 2019 è ormai alle porte ed è pronto ad esordire nel più gelido dei modi su molte delle nostre regioni, con particolare riferimento al centro-sud dove ci si appresta a vivere una fredda fase...

Le Previsioni del meteo per la notte di San Silvestro e per Capodanno : Se pioverà, nevicherà oppure no durante i festeggiamenti, i trenini, Brigitte Bardot eccetera eccetera