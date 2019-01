Mercato cinese e innovazione lenta : tutte le nubi nel cielo di Apple : Sembrano lontani i giorni in cui la società della mela marciava oltre quota mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Eppure era solo l'estate scorsa. Questo 2019, invece, è iniziato male: i dispetti del Mercato cinese, la lettera di Cook, il taglio delle stime, il crollo in Borsa. Vediamo perché...

Audi - Schot : 'Mutamento radicale nel 2019. Obiettivo conquistare Mercato cinese e studiare meglio rivali' : BERLINO - 'Il 2019 sarà l'anno del cambiamento radicale in Audi': lo ha detto Bram Schot, il numero uno di Audi in un'intervista a Sueddeutsche Zeitung. Al primo posto...

Avvocati in vendita al Mercato cinese di Napoli - la denuncia : 'La nostra professione svenduta' : Abbigliamento per uomo e donna, calzature, bigiotteria, accessori per auto e pratiche legali. È la singolare offerta del mercato etnico cinese di via Gianturco, uno dei più grandi del Mezzogiorno. In ...

Pakistan - bomba al Mercato e assalto al consolato cinese : oltre 30 morti e decine di feriti : Ore di tensione in Pakistan , dove ben due attentati terroristici sono costati la vita a più di 30 persone. Due agenti sono rimasti uccisi e una guardia di sicurezza ferita nel corso di un attacco ...

Bomba in un Mercato in Pakistan : almeno 25 morti. Assaltato anche il consolato cinese a Karachi : Un commando di tre attentatori suicidi ha assalto questa mattina il consolato cinese a Karachi, la più popolosa città del Pakistan. L’attacco è stato rivendicato dall’Esercito di liberazione del Baluchistan, un gruppo separatista sempre più contaminato da elementi jihadisti. Due agenti di guardia al consolato sono stati uccisi, un terzo ferito. Tut...

Dongfeng Peugeot 508L - Variante a passo lungo per il Mercato cinese : Al Salone di Guagnzhou, la Dongfeng Peugeot ha presentato la 508L: si tratta della berlina a passo lungo sviluppata espressamente per il mercato cinese e derivata dalla 508 già introdotta in Europa.Modifiche anche al design. La 508L, che sarà prodotta nella fabbrica di Wuhan, si distingue dalla 508 per il passo allungato di 55 mm, che porta il valore totale a 2,848 metri. La lunghezza è cresciuta invece di 100 mm fino a 4,856 metri, dal ...

Salone di Guangzhou - Le novità della Chevrolet per il Mercato cinese : La Chevrolet è presente in forze al Salone di Guangzhou. Accanto alla inedita FNR-CarryAll Concept debuttano le novità di prodotto: la Monza RS e la Malibu XL Redline, affiancate dalla Corvette C7.R Redline da competizione.La Monza RS. La Chevrolet Monza RS rappresenta l'offerta nel segmento delle berline medie e propone uno stile sportivo. Il frontale, in particolare, è caratterizzato da elementi molto peculiari come la griglia ...