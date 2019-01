Belen Rodriguez | la foto hot tutta sudata nella sauna scatena le polemiche Lei | “Mi

Belen Rodriguez incrocia Chiara Scelsi - la nuova 'amica speciale' di Stefano De Martino : Com'è piccola Milano: questo viene da dire dopo aver letto l'articolo che "Chi" ha dedicato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino giovedì 3 gennaio. Il settimanale di gossip ha pubblicato alcune foto scattate dai paparazzi qualche giorno fa alla conduttrice argentina che, mentre faceva shopping in un negozio del capoluogo lombardo, si è imbattuta per caso in quella che tutti considerano la nuova fiamma del suo ex marito: Chiara Scelsi. Secondo ...

Belen Rodriguez - osè in sauna - spiazza una hater : 'al posto mio ti copriresti?' (Foto) : Belen Rodriguez rappresenta sempre un argomento molto interessante per il mondo del gossip. La showgirl, infatti, non perde occasione per fornire nuovi spunti sui quali tessere tanti scoop. Per le vacanze di Capodanno Belen si è recata nel suo paese d'origine, l'Argentina, dove ha trascorso gli ultimi giorni del 2018 e i primi del 2019 con la sua famiglia e i suoi amici. A testimonianza di questo vi sono numerosissimi scatti, pubblicati da lei ...

Belen Rodriguez : "Ti copriresti al mio posto?". E' polemica dopo la foto in sauna : La showgirl argentina, attaccata da un followers per la foto in bikini in sauna, risponde a tono e trova anche il consenso...

Belen - è guerra sui social : la Rodriguez si difende - interviene anche Simona Ventura : News Belen Rodriguez: l’argentina contestata sui social Belen Rodriguez riceve critiche a non finire anche quando ciò che fa non ha niente di straordinario. Oggi la showgirl e conduttrice ha infatti postato una foto in cui la si vede fare una sauna e mostrare delle forme mozzafiato. Tutti entrano in sauna con un costume, per […] L'articolo Belen, è guerra sui social: la Rodriguez si difende, interviene anche Simona Ventura proviene ...

Belen Rodriguez - Simona Ventura e Fabrizio Corona tra i Vip tornati single nel 2018 : Sono tanti i personaggi famosi che hanno perso l'amore nel 2018: a poche ore dalla fine dell'anno, facciamo un bilancio sulle coppie Vip che sono scoppiate negli ultimi 12 mesi. Tra i protagonisti del gossip che inizieranno il 2019 da single, spicca sicuramente Belen Rodriguez: dopo due anni, l'argentina ha lasciato Andrea Iannone e si sta godendo le festività con la famiglia e gli amici. Anche Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Matteo ...

Belen Rodriguez va via dall’Italia e fa un annuncio : Belen Rodriguez è volata in Argentina: come passerà il Capodanno Belen Rodriguez ha lasciato l’Italia. La modella è volata in Argentina in questi giorni per passare le feste nella sua terra natale. In compagnia degli amici, la showgirl continua a mostrare su Instagram il suo soggiorno in Sud America, immortalando le bianche spiagge, il mare e i suoi risvegli allegri. Abbronzata e super in forma, Belen ha voluto però lanciare un messaggio ...

Belen Rodriguez starebbe vivendo un brutto periodo : 'Dio esiste' - frase che spiazza i fan : Gli ultimi giorni di questo 2018 si stanno rivelando davvero ricchi di gossip per la showgirl Belen Rodriguez. La ragazza, infatti, non perde occasione per far parlare di sé, sia in senso positivo che negativo, alimentando esponenzialmente la sua notorietà. Ciò che la sta contraddistinguendo negli ultimi giorni, però, è la pubblicazione di messaggi e foto che stanno contribuendo a mettere in evidenza il suo lato più tenero e fragile. Uno degli ...

Cecilia e Ignazio oggi : lei si perde dopo baci e coccole - Belen Rodriguez va via : Cecilia e Ignazio felici insieme, le vacanze in Trentino: tutte le news Continua la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e lo fa a gonfie vele nonostante i pettegolezzi, le voci su presunte crisi e molto altro ancora. I due ex del Grande Fratello Vip, più conosciuti la prima per essere la sorella […] L'articolo Cecilia e Ignazio oggi: lei si perde dopo baci e coccole, Belen Rodriguez va via proviene da Gossip e Tv.