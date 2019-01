WhatsApp | con il 2019 arriva la pubblicità Utenti dell' app messaggistica già sul piede

Inutili allarmismi sulla pubblicità su WhatsApp - in arrivo a breve ma con discrezione : Scattato ormai il 2019, l'argomento pubblicità su WhatsApp è più di moda che mai. L'arrivo degli annunci nell'app di messaggistica corrisponde a realtà e non è niente affatto una bufala: nel corso del 2018 aopena trascorso, in effetti, era stato prima il vice presidente Chris Daniels a rilevare la svolta imminente ma poi anche il country director di Facebook Italia Luca Colombo aveva confermato la stessa direzione entro i nostri confini. Con il ...

Come aggiornare i contatti WhatsApp : È sicuramente capitato a tutti, almeno una volta, di aggiungere un contatto nella rubrica sul proprio smartphone ma non riuscire a visualizzare quest’ultimo su WhatsApp. Solitamente tutto funziona con un aggiornamento automatico me se così leggi di più...

Buongiorno - Buon Anno e Buon Gennaio! Ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese ed un nuovo Anno! Ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon primo giorno di Gennaio alle persone a noi care!

Buongiorno! Buon inizio 2019! Buon Gennaio! Ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/77 ...

Come capire se un contatto si è cancellato da WhatsApp : Dopo aver provato ad inviare un messaggio a un contatto utilizzando la celebre applicazione di messaggistica istantanea, vi siete accorti che quest’ultimo non è più presente. Dunque, vi è sorta la domanda “Come capire se leggi di più...

Fare la differenza con gli auguri di buon anno 2019 su WhatsApp con video - GIF - frasi e immagini : Non poteva certo mancare il nostro contributo per tutti coloro che intendono Fare la differenza con gli auguri di buon anno 2019 tramite app come WhatsApp e Facebook, condividendo coi lettori di OptiMagazine una selezione di video, GIF, frasi e immagini che inevitabilmente faranno la differenza nelle prossime ore. La soluzione migliore è sempre farli di persona, senza mettere mai da parte l'interazione diretta tra le persone, ma in alcune ...

WhatsApp : l'allarme della polizia postale contro una nuova truffa : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più diffusa a livello planetario, si trova di nuovo al centro di una sofisticata truffa. A lanciare l'allarme è stata le stessa polizia postale con un comunicato pubblicato il 27 dicembre sul suo sito istituzionale. Ad essere colpiti dalla truffa sarebbero, in particolare, gli utenti di rete fissa che hanno stipulato un abbonamento con l'operatore telefonico Vodafone. Il sito della polizia postale ...

WhatsApp - adesivi per Capodanno 2019/ Foto - emoticon ed emoji per augurare 'Buon anno' : Sta per arrivare il Capodanno 2019 e con questo gli adesivi per WhatsApp. Alla ricerca del modo più simpatico e carino di fare gli auguri di Buon Anno

Spunta un messaggio vocale WhatsApp con bufala sul terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Come inviare un messaggio a più persone con WhatsApp : Spesso e volentieri è necessario inviare lo stesso messaggio a più persone. Per evitare di perdere tempo a scrivere più volte lo stesso testo o a copiare ed incollare in tutte le chat necessarie, è leggi di più...

Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2019/ Immagini - WhatsApp e frasi : dal faceto al serio con Papa Francesco : Auguri buon Santo Stefano e Capodanno 2018: frasi, citazioni, Immagini e WhatsApp dopo Natale, famiglie pronte a brindare per nuove feste.

Auguri di Buon Natale 2018 : frasi - immagini - WhatsApp/ Consigli per messaggi originali e idee di reali e vip : Auguri di Buon Natale 2018: frasi, immagini, cartoline da inviare via WhatsApp, Facebook, Instagram. I Consigli per messaggi originali e idee di reali e vip

WhatsApp lavora ad una criptovaluta per scambiarsi denaro con l'app : Facebook sta lavorando a una propria cryptovaluta. Obiettivo: permettere agli utenti di Whatsapp di scambiarsi denaro all'interno dell'app. Si tratta di un'idea ancora ai primi passi, ma - secondo una ...

WhatsApp Web supporta da oggi il Picture-in-Picture - ma solo per i video condivisi : A partire da oggi è possibile sfruttare la modalità Picture-in-Picture anche sulla versione web di WhatsApp. L'articolo WhatsApp Web supporta da oggi il Picture-in-Picture, ma solo per i video condivisi proviene da TuttoAndroid.