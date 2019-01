Pisa | il primo arrivato del 2019 è un bimbo livornese che per i genitori deve restare in

Al via il primo dottorato in Italia su Industria 4.0. frutto di una collaborazione tra le Università di Pisa - Firenze e Siena : È partito ufficialmente a novembre “Smart Industry”, il primo dottorato in Italia interamente dedicato a Industria 4.0. Dodici i primi ammessi, tra cui due studenti stranieri, provenienti da Turchia e India, mentre gli altri dieci, tra i quali figurano tre donne, provengono da Toscana, Liguria e Sicilia. Il dottorato, un percorso triennale di studio e ricerca che metterà gli allievi in contatto con le aziende, è finanziato dalla Regione Toscana ...

A Pisa primo impianto in Toscana di una vertebra stampata in 3d : Roma, 26 nov., askanews, - Il primo impianto in Toscana di una vertebra stampata in 3D è stato eseguito con successo nelle scorse settimane a Pisa, nell'Unità operativa di Ortopedia e traumatologia 2 ...