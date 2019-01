Neve in Alto Sangro | imbiancati tutti i comuni del comprensorio

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo - alto rischio Neve : La Protezione civile della Campania ha inviato un’Allerta alle amministrazioni comunali dell’intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei prossimi giorni. In particolare, è previsto un abbassamento delle temperature che dal prossimo 3 gennaio porterà nevicate e gelate anche a quote di pianura, che potrebbero determinare disagi per la popolazione. Nella nota, in cui si invita a ...

Corinaldo - la Neve e la musica di Simon & Garfunkel ai funerali di Eleonora. Il messaggio straziante delle figlie : «Mamma - ci mancherai. Ora ci proteggi dall'alto» : Dolore e lacrime al funerale di mamma Eleonora Girolimini. Le canzoni di Simon & Garfunkel e la neve hanno accompagnato a Senigallia nelle Marche l'ultimo saluto di Eleonora...

Salto con gli sci - salta l’appuntamento di Coppa del Mondo a Titisee-Neustadt per la scarsa quantità di Neve : Cancellate le gare del fine settimana di Titisee-Neustadt valevoli per la Coppa del Mondo La scarsa quantità di neve e le alte temperature che hanno impedito la messa in azione dei cannoni a neve hanno impedito agli organizzatori della tappa di Coppa del Mondo di Titisee-Neustadt (Ger) di confermare l’apppuntamento con la Coppa del Mondo che si sarebbe dovuto disputare nel fine settimana. In programma c’era la gara femminile ...

Neve : aperta la stagione sciistica di Dolomiti Superski in Veneto e Trentino-Alto Adige : Aperti nel fine settimana oltre 70 impianti e quasi 150 km di piste in 9 delle 12 zone sciistiche di Dolomiti Superski, in Veneto e Trentino-Alto Adige: tante le novità, come impianti e piste nuove, attrazioni in quota e il nuovo sistema di rewarding per chi va alla scoperta del più grande comprensorio sciistico d’Italia. Disponibili 72 impianti aperti con 149 km di piste in 9 zone sciistiche delle Dolomiti. Si scia dal 30 novembre nelle ...

Juventus-Ruben Neves - pronto l’assalto : Paratici incontra Mendes : Juventus-Ruben Neves- La Juventus resta vigile in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Un mercato che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe fossilizzarsi solamente sulla figura di un nuovo centrocampista. Restano da valutare le condizioni fisiche di Emre Can e di Khedira. Come detto, l’ex Liverpool è già tornato a lavoro alla Continassa e procederà […] L'articolo Juventus-Ruben Neves, pronto l’assalto: ...

Allerta Meteo e Neve - l’esperto : “alto rischio valanghe nei boschi distrutti dal maltempo” : 1/30 ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : allarme “rosso” tra frane e piene - 300 mm di pioggia e 80 cm di Neve : Allerta Meteo “rossa” in Trentino Alto Adige a causa del maltempo che ha determinato forti precipitazioni piovose e neve sui rilievi oltre i 2200 metri. Si registrano fiumi esondati, canali straripati, frane, che hanno portato alla chiusura di arterie sia principali che secondarie. In alcune zone sono caduti anche 300 millimetri di acqua e sui rilievi il manto bianco ha raggiunto anche gli 80 centimetri. In provincia di Bolzano le ...