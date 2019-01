ilfogliettone

: #MEF: Nel 2018 #settorestatale chiude con #fabbisogno a 45,5 mld - ilmetropolitan : #MEF: Nel 2018 #settorestatale chiude con #fabbisogno a 45,5 mld - serebav : RT @MEF_GOV: #dasapere: sulla base dei dati preliminari del mese di dicembre, il fabbisogno del settore statale nel 2018 si è chiuso a 45,5… - ilfogliettone : Mef: fabbisogno scende a 45,5 miliardi nel 2018 - -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)in calo nel. Sulla base dei dati preliminari del mese di dicembre, il Mef rende noto che ildel settore statale nelsi è chiuso a 45,525, registrando un calo di circa 6,6rispetto al 2017 (52,159).Per omogeneità di confronto, il Mef segnala che nel 2017 furono erogati circa 10.200 milioni per le operazioni a tutela del risparmio nel settore creditizio. Di segno opposto, erano stati incassati circa 1.200 milioni dal Fondo di solidarietà dell`UE come contributo a favore delle zone dell`Italia centrale colpite dal sisma. Al risultato delha contribuito il buon andamento degli incassi e, in particolare, del gettito fiscale (+8,5), che ha più che compensato la crescita dei pagamenti.irpDal lato della spesa, i prelevamenti dai conti di tesoreria intestati all`INPS per il pagamento delle prestazioni ...