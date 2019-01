Juventus | incontro tra Paratici e Mendes per accorciare i tempi per Trincao RUMORS

Blastingnews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Laè sempre molto attenta sul mercato e Fabiovuole cercare di cogliere tutte le migliori opportunità per rinforzare la squadra. Il direttore sortivo juventino segue con grande attenzione anche i profili dei giovani talenti europei e negli ultimi mesi sul suo taccuino è comparso il nome di Francisco. Il giovane classe '99 ha stregato lache sta cercando di assicurarsi le sue prestazioni. Oggi, sul fronteè andato in scena un summit in quel di Dubai fra Fabioe Jorge. Le parti hanno parlato proprio del talento del Braga per provare adper la possibile chiusura dell'operazione. Dunque la Juve punta forte sue per questocontinua a tessere la sua tela per arrivare al ragazzo classe '99.ha incontratoa Dubai In questi giorni a Dubai ci sono moltissimi giocatori della Juve, oltre ...