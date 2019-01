Isola in onda dal 24 gennaio | Alvin e Fariba possibili naufraghi RUMORS

Che Dio ci aiuti 5 : la messa in onda a gennaio contro L'Isola dei Famosi (RUMORS) : Ritorna la quinta stagione della fortunata fiction di Rai 1: Che dio ci aiuti. La fiction, composta da dieci puntate per un totale di venti episodi, potrebbe anticipare la messa in onda. Che Dio ci aiuti: Il quinto capitolo sarà anticipato? Dopo il rilascio ufficiale dei palinsesti RAI sembra che il Giovedì sera sia rimasto vuoto, motivo più che valido per anticipare una fiction di grande successo con protagonista Elena Sofia Ricci che veste i ...

Saranno Isolani : a gennaio al via la seconda edizione : Fervono i preparativi per la quattordicesima edizione dell’Isola Dei Famosi, la quinta targata Mediaset, che andrà in onda a partire dal 24 gennaio. Come al solito, troveremo alla conduzione la ormai veterana Alessia Marcuzzi, che guiderà gli aspiranti naufraghi in questa nuova avventura. Ma se ancora non trapelano notizie ufficiali sul cast, sul nuovo inviato e sugli opinionisti che spalleggeranno Alessia in studio, è ormai confermato il ...

L’Isola dei Famosi 2019 in onda a gennaio su Canale 5 : primi promo e rumors su concorrenti e inviato : Finito un reality si pensa subito al prossimo e presto il vuoto lasciato dal Grande Fratello Vip 2018 sarà riempito da L'Isola dei Famosi 2019. Mentre il successo, diciamo così, del primo reality è stato premiato con una già annunciata quarta stagione in onda nell'autunno del 2019 con Ilary Blasi alla conduzione, il secondo è alla ricerca di riscatto dopo le polemiche legato al canna-gate dello scorso anno. La produzione è a lavoro su L'Isola ...

L'Isola dei Famosi 2019 - il promo in onda su Canale 5 (video) : Con la chiusura della Porta Rossa del Grande Fratello Vip 3, la grande macchina dei reality di Canale 5 si ferma per la pausa natalizia, ma già da gennaio le telecamere di Mediaset sono pronte a sbarcare in Honduras per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, la quattordicesima del programma condotto da Alessia Marcuzzi.Ancora tante le indiscrezioni sul cast che comporrà la rosa dei naufraghi della prossima edizione, che affronteranno ...

L'Isola dei Famosi - la mossa senza precedenti di Mediaset : contro chi mandano in onda Alessia Marcuzzi : Mediaset lavora ai palinsesti Mediaset per il prossimo inverno. E in particolare su Canale 5 c'è una novità assolutamente clamorosa che riguarda L'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi . Il ...

Bomba ritrovata nei fondali della penIsola sorrentina : con la bonifica spuntano reti - nasse e rifiuti : Tra decine di nasse, reti da pesca, pezzi di barca, ancore, una marmitta di un camion e altri ingombranti è spuntato fuori anche un ordigno bellico della seconda guerra mondiale. Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni organizzata dal Parco Marino di Punta Campanella. Obiettivo, grazie a un finanziamento della città Metropolitana di Napoli, la bonifica dei fondali di alcune zone della penisola sorrentina, rimuovendo in particolare gli ...

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’Isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

Ambiente : PenIsola sorrentina - maxi bonifica dei fondali nel weekend : Tutto pronto per la maxi operazione di bonifica dei fondali in Penisola sorrentina. Venerdì 9 e sabato 10 novembre, due giornate di pulizia organizzate dal Parco Marino di Punta Campanella con 3 comuni costieri e finanziate dalla Città Metropolitana di Napoli. Le operazioni si svolgeranno in contemporanea, a partire dalle 9, a Massa Lubrense, Sant’Agnello e Piano di Sorrento. Tre squadre messe in campo, o meglio in mare, per una massiccia ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro seconda serie - 3^ puntata : i dubbi di Elena sul marito : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction L'Isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi. La prossima settimana, precisamente domenica 4 novembre, andra' in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione che sta conquistando l'affetto del pubblico da casa. Tanti i colpi di scena in questo nuovo appuntamento che riguardano non soltanto il dottor Pietro ma anche gli altri protagonisti della sua famiglia. [VIDEO] Spoiler ...

Replica L’Isola di Pietro 2 seconda puntata : L’Isola di Pietro 2, Replica seconda puntata 28 ottobre 2018 Dove si può rivedere la seconda puntata del 28 ottobre dell’Isola di Pietro 2? La Replica è molto facile da reperire e vi consigliamo di non perdervela perché la puntata è stata davvero coinvolgente e ha confermato ancora una volta quanto la fiction con protagonista […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2 seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

L'Isola DI PIETRO 2/ Anticipazioni seconda puntata e video promo : Alessandro ha tradito Elena? : L'ISOLA di PIETRO 2, Anticipazioni seconda puntata 28 ottobre: PIETRO contro Diego, Elena e Alessandro ai ferri corti. L'arrivo di Isabella cambia tutto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:57:00 GMT)

L'Isola di Pietro 2 Anticipazioni : stasera la seconda puntata su Canale 5 : stasera andrà in onda il secondo appuntamento con la fiction che vede protagonista Gianni Morandi, nei panni di Pietro Serni.

L'Isola di Pietro 2 - anticipazioni seconda puntata : Inizia ad infittirsi il nuovo mistero che circonda L'Isola di Pietro 2: nella seconda puntata, in onda questa sera, 28 ottobre 2018, alle 21:25 su Canale 5, Pietro (Gianni Morandi), Elena (Chiara Baschetti) ed Alessandro (Michele Rosiello) devono cercare di capire chi abbia ucciso Giulia (Elisabetta Canalis).L'Isola di Pietro 2, anticipazioni seconda puntata Nel primo episodio, Pietro si prende cura di Tobia (Alessio Di Domenicantonio), in ...

L’Isola DI PIETRO 2/ Anticipazioni seconda puntata : Pietro contro Diego e l'arrivo di Isabella : L'isola di Pietro 2, Anticipazioni seconda puntata 28 ottobre: Pietro contro Diego, Elena e Alessandro ai ferri corti. l'arrivo di Isabella cambia tutto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:21:00 GMT)