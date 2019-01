Danimarca | scontro fra un treno passeggeri e un merci sul Great Belt Bridge | diverse

Danimarca - 6 morti in scontro fra treni : 10.37 Sono almeno 6 i morti in un incidente ferroviario in Danimarca. Un merci e un convoglio passeggeri si sono scontrati su un ponte. I due treni si sono scontrati sul Great Belt Bridge, che collega le isole danesi di Selandia -dove sorge la capitale Copenhagen- e Fionia. Forse per il vento forte, il telone di uno dei carri merci ha colpito il treno passeggeri incrociandolo e lo ha costretto a una brusca frenata. Secondo altre fonti c'è ...