Ciclismo | tutte le squadre e i corridori World Tour 2019 | l’elenco completo e la

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Calendario Ciclismo 2019 : date e programma di tutte le gare. Tutte le classiche e i Grandi Giri : Tutto pronto per una nuova Grandissima annata per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il circuito World Tour, i Grandi Giri, le classiche, le corse italiane, i Mondiali: un programma come di consueto intensissimo da gennaio ad ottobre. Andiamo a scoprire il Calendario completo con Tutte le date e il programma delle gare. Calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean ...

Ciclismo - tutti i colpi di mercato del 2019. Tutte le cessioni e gli acquisti delle squadre World Tour. Gaviria - Porte e Greipel cambiano squadra : Manca ormai pochissimo al via della stagione 2019 di Ciclismo e anche quest’anno ci sono stati trasferimenti importanti tra le squadre del World Tour. Le formazioni del massimo circuito internazionale hanno utilizzato strategie diverse, alcune hanno scelto di consolidare la propria rosa e puntare sui giovani, mentre altre hanno preferito ingaggiare nuovi big per provare a dare una svolta ai risultati. Andiamo quindi a scoprire i principali colpi ...

Ciclismo - intensificata la VAR nel 2019 : moviola in campo per tutte le gare World Tour! : Più VAR nel mondo del Ciclismo a partire dal prossimo anno. Questo è quanto previsto dal nuovo regolamento varato dall’UCI: nel 2018 aveva debuttato la moviola “in campo” in occasione della Milano-Sanremo e poi l’avevamo vista anche nelle altre Classiche Monumento, nei tre Grandi Giri e al Mondiale di Innsbruck. Il supporto tecnologico è stato usato in diverse circostanze (ne sa qualcosa il nostro Gianni Moscon, ...