Biathlon | le percentuali al poligono di Dorothea Wierer | il confronto con le stagioni

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Si sa, la conquista della Coppa del Mondo dipassa dal: non basta essere performanti sugli sci per poter ambire ad essere davanti nelle gare del circuito maggiore. In questo primo scorcio di stagione, con tre tappe già disputate, tre azzurre sono oltre il 90% di efficacia al tiro, e tra di esse vi è ovviamente, prima nella classifica generale.L’azzurra ha sparato finora con un bel 72/77 da terra (93,51%) e trovando 67 centri su 75 in piedi (89,33%) per un complessivo 139 su 152 (91,45%), piazzandosi nella speciale classifica al decimo posto, ma terza tra coloro che hanno sparato oltre 150 colpi (partecipando anche alle staffette disputate).L’azzurra è in crescita rispetto al passato: nella scorsa stagione ha chiuso con l’86% (456/529), ottenuto con l’88% a terra e l’82% in piedi, più o meno come due anni fa, quando ...