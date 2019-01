Astronomia | arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2019 | ecco come ammirare le

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Ilinizia con ledi gennaio, lo sciame meteoricoQuadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote.Ilè atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere questo sciame, nella sua fase di massima attività, produce anche 100 meteore e quest’anno si preannuncia uno spettacolo, perché la Luna non interferirà col suo chiarore (il novilunio è il 6). Dal crepuscolo serale a mezzanotte il radiante verrà a trovarsi molto basso, quasi tangente all’orizzonte, di conseguenza il numerometeore osservabili aumenta notevolmente a partire da mezzanotte fino all’alba, man mano che il radiante ...