Saldi, si parte dal 2 fino al 5 gennaio

Tra domani e sabato prenderanno il via in tutta Italia iinvernali 2019, primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Le prime regioni a partire saranno la Basilicata e la Sicilia martedì 2, cui seguirà la Valle D'Aosta il 3. In tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione scatteranno sabato 5. Un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dei. Si prevede una spesa di 122 euro a persona,pari a circa 280 euro a famiglia.Così da un'indagine di Confesercenti.(Di martedì 1 gennaio 2019)