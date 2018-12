Nino Frassica tra “I fratelli Caputo” e “Don Matteo”

ilfogliettone

(Di martedì 1 gennaio 2019)a Marzo con Mediaset sul set "ICaputo" e a maggio per la Rai sul set di Don Matteo e con Celentano. Inizieranno ad inizio marzo le riprese della serie "ICaputo" realizzata per Mediaset da Claudia Mori. Saranno 4 prime serate per Mediaset (8 puntate da 50') con protagonistamSi parla come papabile co-protagonista di Cesare Bocci, ma per ora sono solo voci. La serie avrà un break per consentire adi girare la nuova serie di Don Matteo sul set a Maggio per poi riprendere a girare in estate. Voci di corridoio danno anche come papabile presenza (per ora voci) diin un live in tv, nelle serate a gennaio in cui andrà in onda il cartoon di Adriano Celentano "Adrian".irp