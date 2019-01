Muore a sei mesi tra le braccia della mamma durante la notte di Capodanno

Muore a sei mesi - la mamma si accorge che la bimba non respira più durante la cerimonia : Una tragedia insostenibile per una mamma: la figlioletta di appena sei mesi Muore in culla senza una spiegazione apparente. La tragedia si è consumata nella notte di Capodanno, intorno intorno...

Mamma 38enne si getta nel Tevere e Muore - si cercano le gemelline di sei mesi : Una donna molisana di 38 anni è scappata di casa con le sue due gemelline ed è stata trovata morta nel Tevere, all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume su...

Reggio Emilia - in sei in auto finiscono in un dirupo : Sergio Muore a 25 anni - gravi i suoi amici : Sergio Giacobazzi, 25 anni, è morto mentre viaggiava con altri 5 amici a bordo di un'auto, che è uscita fuori strada ribaltandosi in un dirupo. Feriti in maniera grave gli altri ragazzi, tutti di età compresa tra i 24 e i 31 anni. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: "Mi mancheranno da morire le tue risate contagiose".Continua a leggere

Donna Muore a 38 anni davanti al figlio : il compagno sei mesi fa non era sopravvissuto a un incidente sul lavoro : In primavera aveva pianto il compagno e papà del suo unico figlio di due anni, ieri è morta davanti al piccolo: Francesca si è accasciata sul volante dopo che aveva assicurato Gabriele al seggiolino ...