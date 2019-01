Cosa hanno detto Di Maio e Di Battista nel video messaggio di Capodanno

Roma - Monchi : 'Non ho la bacchetta magica - qualCosa ho sbagliato. I tifosi hanno ragione - bisogna vincere!' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport : 'Quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda tre o quattro giocatori e che diventeranno calciatori importanti. Invece per me normalmente il mercato di gennaio non cambia tanto ...

Da Marchionne al Ponte Morandi fino alla parola “ipovedente” : ecco Cosa hanno cercato su Google gli italiani nel 2018 : Sergio Marchionne, il Ponte Morandi, ma anche “cosa significa ipovedente?”, oppure “Perché i giocatori hanno un segno rosso in faccia?”. Sono i trend di ricerca del 2018 stilati da Google. Vale a dire le curiosità, le domande, gli eventi per i quali gli italiani si sono rivolti al motore di ricerca più usato al mondo. Il reparto analitico di Mountain View ha diviso le tipologie di ricerche tra parole, eventi, personaggi, ...

I dubbi di Juncker sulla presidenza Ue alla Romania : "Non hanno capito bene Cosa significa" : Jean-Claude Juncker ha dubbi sulla capacità della Romania di assumere la presidenza di turno dell'Ue.Il presidente della Commissione europea lo ha detto senza termini in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt. Sebbene il Paese sia "tecnicamente ben preparato", Juncker ritiene che "il governo di Bucarest non abbia ancora compreso appieno cosa significhi presiedere i Paesi dell'UE"."L'azione prudente richiede anche la volontà ...

Hanno rubato di nuovo agli uffici comunali di Marsala - ad Amabilina. Ecco Cosa hanno preso : hanno rubato di nuovo agli uffici comunali del Comune di Marsala, nel quartiere di Amabilina. Ennesimo furto a Marsala, negli uffici comunali di Amabilina. È quanto ha comunicato al sindaco Alberto Di ...

Lo spirito del Natale si impossessa di Michelle e Aurora non potrà restarne immune : ecco Cosa hanno combinato : “Ormai è diventata tradizione e quindi, anche quest’anno, ecco il nostro magico video di Natale!! Questa volta ho reclutato (in modo assolutamente spontaneo e volontario) la mia povera figlia per una missione speciale: portare lo spirito Natalizio nelle vostre case e ringraziarvi per tutto l’affetto che ci dimostrate Buon Natale a tutti!!”. Così Michelle Hunziker presenta il simpatico video natalizio postato in questi ...

Uomini e donne - dramma per l'ex tronista Andrea Damante : che Cosa gli hanno rubato : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne , è stato derubato. Lo ha confessato lui stesso su Instagram . Mentre si trovava a pranzo in un ristorante, con ogni probabilità a Milano , qualcuno gli ...

Capello sulle italiane in coppa : “In Europa serve qualCosa in più - le nostre squadre hanno sofferto il pressing” : Ai microfoni di Radio Marte, Fabio Capello ha parlato delle italiane in Champions e dei problemi che hanno incontrato fuori dal contesto della Serie A: “Il Napoli ha fatto la sua partita ad Anfield ma il Liverpool in casa è una squadra molto forte e gli azzurri hanno dato tutto ciò che avevano. In Europa serve qualcosa in più e non riguarda solo il Napoli, ma tutte le squadre. Chi ha affrontato le italiane in Champions è riuscito a ...

Il sesso fa davvero bene? Tra uomini e donne non è la stessa cosa : ecco Cosa hanno scoperto gli esperti : Fare sesso con frequenza farebbe bene agli uomini, ma non alle donne. A rivelarlo è uno studio inglese che sfaterebbe quanto detto fino ad ora dagli esperti. Il miglioramento della vita, spiegano i ricercatori dell’università Anglia Ruskin a Cambridge, per le donne non sarebbe dato dal sesso, ma da baci frequenti, carezze ed empatia emotiva col partner. La ricerca è stata condotta grazie a questionari anonimi su cinquemila volontari tra i ...

Giuseppe Conte da Papa Francesco - udienza in Vaticano. Filtra una voce : di Cosa hanno parlato - il colpo basso : Nella mezz'ora di faccia a faccia ufficiale, tengono banco la politica internazionale e quella interna, ma virata essenzialmente sulla questione immigrazione , migranti , accoglienza e integrazione. ...

Champions League - Inter e Napoli hanno perso 9 - 5 milioni : ecco Cosa servirà per recuperarli : L’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League è costata ai due club 9,5 milioni di mancato incasso. La più importante competizione europea per club ha comunque fruttato consistenti introiti alle due società – 56 milioni per i nerazzurri e 46 per gli azzurri – che ora dovranno cercare di andare il più lontano possibile in Europa League per recuperare la somma già citata. L’accesso agli ottavi comporterebbe ...

La verità è che i deputati Usa non hanno idea di Cosa sia Google : Dopo le tre ore e mezza passate da Sundar Pichai davanti al Congresso, sappiamo solo qualche dettaglio in più su Google. Ma abbiamo una certezza: la maggior parte dei deputati americani non ha idea di come funzioni il motore di ricerca. Poche domande pertinenti, molti interventi vaghi e partigiani. L'impressione di aver sprecato un'altra occasione. Ce l'hai con Trump? No. Ce l'hai con Trump Buona parte dei deputati ...

L'amica geniale - puzza di censura : bomba sulla Rai - Cosa hanno tagliato in prima serata - dettaglio scabroso : Licenza poetica o vera e propria censura? In molti hanno notato che nella fiction L'amica geniale una scena cruciale del libro è stata, come dire, 'edulcorata'. La Rai ha mandato in onda una versione '...

Cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2018 : Gli eventi più cercati su Google nel 2018 Lo sport apre e chiude la cinquina degli eventi più cercati dagli italiani nel 2018, che vede al suo interno anche politica, musica e cronaca: Mondiali, ...