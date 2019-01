Apple e Samsung hanno dominato le vendite di smartphone premium nel Q3 2018

Apple iPad Pro 2018 e Samsung Galaxy Tab S4 : l’eterna lotta tra iOS e Android con un occhio al portafoglio : iPad Pro 2018 e Galaxy Tab S4 sono attualmente i due principali esponenti – in ambito tablet – dei sistemi operativi iOS e Android. Vi abbiamo parlato approfonditamente di questi due dispositivi targati, rispettivamente, Apple e Samsung nelle singole recensioni. Si tratta di prodotti profondamente diversi tra di loro, in quanto concepiti per ambiti di utilizzo differenti. Il punto chiave è dunque quello di tracciare l’identikit ...

Scacco matto per lo smartphone 5G ad Apple da Samsung : ritardo fatale? : Chi sarà il primo produttore a sfornare uno smartphone 5G globalmente? Non ci soo dubbi sul fatto che Samsung sia avanti anni luce rispetto ad Apple nella pianificazione di un device che supporti la tecnologia di connessione super veloce e questo vantaggio potrebbe davvero modificare lo scenario del mercato mobile nei prossimi mesi. Non è un mistero che Samsung, in questi giorni, abbia siglato un accordo con l'operatore statunitense ...

Vendite di smartphone - Gartner - : dominano i cinesi - giù Samsung - piatta Apple : Gartner ha ufficialmente comunicato i dati di vendita degli smartphone nel mondo per il terzo trimestre 2018 , ossia per il periodo luglio-settembre. Secondo Gartner, nel terzo trimestre del 2018, sono stati i marchi cinesi Huawei e Xiaomi a guidare le Vendite globali di ...

Inconsistente il Black Friday Apple 2018 ufficiale : molto meglio quello Samsung : Più di qualcuno ha atteso con ansia il Black Friday Apple ufficiale partito sul sito del brand di Cupertino oggi 23 novembre, aspettandosi dignitosi sconti su iPhone e iPad. Purtroppo però la realtà dei fatti è ben diversa e dovremmo invece soffermarci sulla sola quantità e tipologia di carte regalo fornite in omaggio dal produttore. Ben altro discorso invece riguarda le proposte del concorrente Samsung che punta su reali e anche interessanti ...

Samsung - Huawei e Apple dominano il mercato degli smartphone nel Q3 2018 : Un nuovo report di Counterpoint Research relativo al mercato degli smartphone non fa altro che confermare il dominio ad opera di Samsung, Apple e Huawei L'articolo Samsung, Huawei e Apple dominano il mercato degli smartphone nel Q3 2018 proviene da TuttoAndroid.

Chi vende più smartphone? Apple mangia la polvere - Huawei impenna e Samsung? : Chi è il re tra i produttori di smartphone? Apple continua ad essere un punto di riferimento per tanti user o piuttosto registra dati di spedizione di nuovi device non più così esaltanti? Allo stesso tempo Samsung continua a mantenere la sua egemonia sui brand concorrenti? Il terzo trimestre del 2018 ci fornisce nuovi scenari in proposito, tutti da esaminare. Iniziamo da Apple che di certo raggiunge il risultato meno esaltante. Per il ...

Questione obsolescenza programmata con Apple e Samsung trattata da Le Iene : quali rimedi? : Torna attuale una Questione come quella relativa all'obsolescenza programmata, con una recente sentenza che ha messo seriamente in discussione l'immagine di due autentici colosso come Apple e Samsung. Dopo aver preso in esame la presa di posizione di quest'ultima con un apposito articolo, tocca tornare nuovamente sull'argomento, in quanto ieri la nota trasmissione televisiva "Le Iene" ha deciso di affrontare la vicenda. Come sempre accade in ...

Stoccata Huawei ad Apple e Samsung per l'obsolescenza programmata : mai come i rivali : Niente male la Stoccata di Huawei ad Apple e Samsung sui social. Il produttore cinese non ha mancato di sfruttare a suo favore un fatto di 'cronaca' recente come la multa inflitta ai due rivali in Italia dall'Antitrust per l'accuso di obsolescenza programmata dei device. Il tutto chiarendo naturalmente le differenze tra il suo modo di ...

AGCOM multa Samsung e Apple per obsolescenza programmata : Da Wikipedia: L' obsolescenza programmata o pianificata in economia industriale è una strategia volta a definire il ciclo vitale di un prodotto in modo da limitarne la durata a un periodo ...

Apple e Samsung - arriva la maxi multa : L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato multe ad Apple e Samsung ritenendo abbiano rallentato alcuni modelli dei loro prodotti, tramite «aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato disfunzioni e ridotto le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi», una cosiddetta obsolescenza programmata. Secondo le conclusioni dell’Agcm, in seguito a indagini nelle quali ...