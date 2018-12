Sindaci | ex sindaci | consiglieri dicono addio ai comuni di Barberino e Tavarnelle

Aumento pedaggi A24-A25 - protesta Sindaci : L'Aquila - "Gli aumenti dei pedaggi autostradali saranno un colpo mortale per i nostri territori, non ci fermeremo a questo presidio, la lotta andrà avanti, da domani mattina, primo dell'anno". Sit-in di una cinquantina di amministratori di Lazio e Abruzzo, tra cui molti sindaci, al casello L'Aquila ovest dell'A24 per protesta contro gli aumenti, circa il 19%, dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25, non ...

MANOVRA - M5S : ´SOSTEGNO AI Sindaci CON 400 MILIONI DA INVESTIRE SU TERRITORI´ : Con la nostra MANOVRA l'attenzione per i territori ed il sostegno ai SINDACI sono assolute priorità. Attiviamo un fondo da 400 MILIONI di euro per cofinanziare piccole opere nei comuni. Incentiviamo ...

Capodanno - l’On. Brambilla ai Sindaci : “Bandire i botti - sono pericolosi per persone e animali” : “Anche quest’anno rinnoviamo l’appello alle amministrazioni comunali perché vietino botti e fuochi d’artificio la notte di san Silvestro”. Lo dice in un videomessaggio su internet l’On. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Gli artifici pirotecnici – prosegue l’ex ministro – rappresentano un grande pericolo sia per le persone che per gli animali. I selvatici possono anche ...

Sindaci sfiduciati : è record a Casoria L'ex Fuccio all'attacco dei 'nemici' : Sindaco sfiduciato: dal 2010 è la terza volta consecutiva che capita a Casoria. E' un vero e proprio record. Nel 2005, invece, l'assise cittadina , sindaco Giosuè De Rosa, fu dichiarata decaduta per ...

Pd all'attacco della Giunta e di Toma : poco presenti in consiglio - assenti al dialogo coi Sindaci : In economia si è parlato in ambito europeistico delle zone economiche speciali concertando questo con i sindaci e con l'Anci. Il Pd lo ribadisce si è espresso contro il regionalismo differenziato che ...

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - protesta dei Sindaci di Lazio e Abruzzo : Proseguirà a oltranza la trattativa tra il ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle Autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara,, ...

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime notizie - il ministro 'Massimo supporto ai Sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Etna - terremoto Catania : domani arriva Salvini - Musumeci incontra i Sindaci dei comuni colpiti : Sono una trentina gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco a seguito del terremoto che ha colpito la zona del Catanese. Le richieste di intervento ricevute dopo la scossa della notte, invece, sono circa 180. Gli interventi, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, sono stati effettuati nei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Aci Sant’Antonio e nella frazione acese di Santa Maria La Stella. Tre le Unita’ di ...

Ricostruzione - la rivolta dei Sindaci 'Commissario arrogante e inadeguato' : ROMA - Nell'Aula Nervi dove sabato scorso il Papa ha ricordato i servizi della Protezione civile, i sindaci del cratere - 138 sindaci - si sono passati il messaggio: 'O il commissario viene a parlare ...

Veneto : per Zaia e i Sindaci Natale in famiglia e al lavoro (2) : (AdnKronos) - Il sindaco di Treviso, Mario Conte a Natale prenderà parte al pranzo con i poveri promosso dalla Comunità di Sant'Angelo, e poi passerà il periodo natalizio in famiglia, prima di partecipare alla festa di Capodanno in piazza. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco invece si dedicherà e

Veneto : per Zaia e i Sindaci Natale in famiglia e al lavoro : Venezia, dic. (AdnKronos) - Natale al lavoro, come da tradizione del resto, per il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che anche quest'anno, pranzo natalìzio con famiglia a parte, sarà al suo posto di lavoro nel suo studio che si affaccia sul Canal Grande a Palazzo Balbi durante il periodo n