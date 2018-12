Il 2018 di Fedez | «Ci cono cinque cose che non sapete sul matrimonio dei Ferragnez»

Fedez : "Il mio 2018 tra il matrimonio con Chiara Ferragni e la nascita di Leone" (foto) : A pochi giorni dalla fine del 2018, Fedez, attraverso una lunga e dettagliatissima galleria fotografica, ha voluto ripercorrere, con i propri fedelissimi seguaci, i momenti più belli di questi ultimi dodici mesi, che l'hanno arricchito come uomo, artista, compagno e papà. L'evento che ha modificato, più di tutti, il giovane rapper è stato il matrimonio (super social) con Chiara Ferragni, celebrato il primo settembre, a Noto, che ha ...

Fedez - la felicità nelle foto del suo 2018 : Il 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di Fedez«La mia felicità in una foto». Non servono molte parole a Fedez per riassumere la gioia del 2018, basta la foto che vede la sua famiglia al completo. Il cantante è nella foto, tatuaggi in bella vista visto che non ha maglia, pronto a abbracciare la moglie Chiara Ferragni e il piccolo ...

X Factor 2018 - il discorso d’addio di Fedez : “Non so cosa sarà del mio futuro” : “Ho iniziato X Factor che avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio tutti“. Poco prima che Anastasio venisse proclamato vincitore, Fedez, visibilmente commosso, ha pronunciato il suo discorso d’addio al talent di Sky, che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo. “Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro, ma X Factor è il programma più bello della ...

Lamborghini festeggia il 2018 con Fedez : Si è svolto mercoledì sera presso il Pala Panini di Modena l’evento aziendale di fine anno con cui Automobili Lamborghini ha celebrato i successi del 2018 con i suoi dipendenti, famiglie e amici. Immersa in un’atmosfera dedicata al Made in Italy, la serata è stata aperta dal discorso di Stefano Domenicali, Chairman & Chief Executive […] L'articolo Lamborghini festeggia il 2018 con Fedez sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi : “Situazione difficilissima” : X Factor 2018, le parole a sorpresa di Fedez hanno lasciato tutti a bocca aperta Nella finale di X Factor 2018 sta succedendo di tutto, ma Fedez ha voluto elogiare Lodo Guenzi proprio nell’ultima puntata. La storia di questa 12esima edizione è ormai cosa nota a tutti. Saprete bene che al tavolo dei giudici di […] L'articolo Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi: “Situazione difficilissima” proviene da ...

Fedez e Manuel Agnelli - è lite a X Factor 2018 : polemica tra i giudici : X Factor 2018, Fedez e Manuel Agnelli litigano per Sherol e Naomi La lite tra Fedez e Manuel Agnelli ha mantenuto alta la tensione nella sesta puntata di X Factor 2018. In questa 12esima edizione, anzi anche nelle precedenti, i due giudici hanno spesso avuto battibecchi durante i Live. Normale amministrazione, direte voi, visto che […] L'articolo Fedez e Manuel Agnelli, è lite a X Factor 2018: polemica tra i giudici proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - sesto live : Fedez ’salva’ Naomi grazie alla cover - Leo Gassman fa fuori Sherol Dos Santos : Leo Gassman - sesto live X Factor 2018 Dopo la presentazione degli inediti nella scorsa puntata, la gara a X Factor 2018 continua con il sesto live. E qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del sesto live 21.16: Il sesto live viene ...

X FACTOR 2018 - LIVE SHOW/ Puntata degli inediti storta per Fedez. Le pagelle del 22 novembre - IlSussidiario.net : La quinta Puntata LIVE di X FACTOR 2018 era molto attesa per gli inediti e non ha sorriso a Fedez. Eliminata Renza Castelli. Le pagelle della serata

X Factor 2018 - quinto live : debacle per Fedez - fuori Renza Castelli : Renza Castelli - quinto live X Factor 2018 X Factor 2018 arriva alla puntata cruciale, quella degli inediti. Su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena nel corso del quinto live. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quinto live 21.15: I Subsonica, insieme agli otto talenti ...

X Factor 2018 terza puntata : Fedez bacia Chiara Ferragni e inaugura il live con il singolo Prima di ogni cosa : Il terzo live show di X Factor 2018 parte subito con l'esibizione di Fedez con il suo nuovo singolo Prima di ogni cosa , la canzone che il rapper ha scritto per suo figlio Leone. Prima di iniziare va ...

X Factor 2018 - terzo live in diretta : ecco i brani assegnati. Ospiti i Sofi Tukker e… Fedez! : X Factor 2018 La gara live di X Factor 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: anticipazioni terzo live Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la terza puntata live di X Factor 2018. In gara, dopo ...

X Factor 2018 - anticipazioni terza puntata : ospiti Fedez e i Sofi Tukker. Renza Castelli a rischio uscita : Cresce l'attesa per il terzo appuntamento con i Live di X Factor 2018 . Dopo il primo tilt della stagione che giovedì scorso ha decretato l'eliminazione dei Red Bricks Foundation , scende a 10 il ...