Video Juventus Sampdoria | 2-1 | | highlights e gol della partita | Serie A | 19giornata

Juventus-Sampdoria - gol annullato a Saponara per fuorigioco : chiamata corretta - ecco perchè [Video] : Grandi polemiche per il gol annullato a Saponara nel finale di Juventus-Sampdoria: chiamata giusta dell’arbitro Valeri, arrivata con l’ausilio del Var Juvenuts-Sampdoria si conclude fra grandi polemiche. Il motivo? Il gol segnato al 92′ da Riccardo Saponara che aveva fissato sul 2-2 il punteggio della partita, prima di essere annullato dall’arbitro dopo la consultazione al Var. chiamata molto contestata dai tifosi ...

Video Cristiano Ronaldo gol - Juventus-Sampdoria 2-1 : CR7 trasforma il calcio di rigore : Cristiano Ronaldo ha portato nuovamente in vantaggio la Juventus nella sfida contro la Sampdoria, lunch match valevole per la 19^ giornata di Serie A. CR7, che aveva segnato il primo gol con un bel diagonale, ha messo a segno la sua personale doppietta su calcio di rigore, trasformando il penalty che era stato concesso per il tocco di braccio di Ferrari. Di seguito il VIDEO del secondo gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Sampdoria ...

Juventus-Sampdoria - il VAR aiuta… Quagliarella : rigore e pari allo Stadium. I bianconeri però protestano [Video] : L’arbitro Valeri concede un calcio di rigore alla Sampdoria per fallo di mano di Emre Can, ravvisato grazie all’ausilio del VAR Cambia ancora il risultato all’Allianz Stadium, a segnare però questa volta è la Sampdoria. I blucerchiati pareggiano i conti grazie al solito Quagliarella, abile a realizzare un calcio di rigore concesso da Valeri per fallo di mano di Emre Can. Un penalty arrivato grazie all’ausilio del ...

Juventus-Sampdoria - si sblocca subito il risultato allo Stadium : la firma è del solito… Cristiano Ronaldo [Video] : Il portoghese sblocca immediatamente il punteggio, superando un non impeccabile Audero Pronti, via e la Juventus è già in vantaggio. Cristiano Ronaldo supera Audero con un destro non irresistibile, che comunque il portiere della Sampdoria non riesce a respingere. Il portoghese punta il proprio diretto avversario, si sposta il pallone sul destro e calcia verso la porta, trovando l’angolino che permette ai bianconeri di portarsi ...

Juventus - spettacolo in allenamento in vista della Sampdoria [Video] : La Juventus è reduce dal pareggio nella gara in trasferta contro l’Atalanta, i bianconeri hanno comunque allungato in classifica grazie alla sconfitta del Napoli sul campo dell’Inter. La squadra di Allegri si è dimostrata in difficoltà al cospetto di una squadra molto forte che è quella di Gasperini, solo l’ingresso di Cristiano Ronaldo ha cambiato marcia alla squadra bianconera. Adesso i bianconeri continuano la ...

Highlights Atalanta-Juventus 2-2 : Video - gol e sintesi. Decisivo l’ingresso di Pjanic e Cristiano Ronaldo : Nella prima partita senza CR7 titolare la Juventus rischia la prima sconfitta stagionale in Serie A: l’Atalanta si ritrova avanti 2-1 e con un uomo in più ma non riesce a chiudere la sfida. Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e di testa impatta, consentendo così ai bianconeri di raggiungere quota 50 in classifica. IL VIDEO DI Atalanta-Juventus 2-2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Gol Serie A calcio - Video e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Video/ Atalanta Juventus - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18giornata - : Video Atalanta Juventus , 2-2, : highlights e gol della partita di Serie A, le immagini salienti da Bergamo per la 18giornata , 26 dicembre, .

Video Cristiano Ronaldo gol - Atalanta-Juventus 2-2 : colpo di testa di CR7 - decisivo dalla panchina : Cristiano Ronaldo ha mostrato i muscoli in Atalanta-Juventus, match valido per la 18^ giornata della Serie A: CR7 era stato lasciato in panchina da Massimiliano Allegri che aveva preferito concedere un turno di riposo al suo fenomeno ma la doppietta di Zapata aveva fatto volare gli orobici sul 2-1, mettendo i bianconeri in seria difficoltà. A quel punto è stato necessario ricorrere al portoghese che al 78′, dodici minuti dopo il suo ...

Atalanta-Juventus - clamoroso autogol di Djimsiti : il Video della gaffe : Un clamoroso autogol di Djimsiti ha sbloccato la gara tra Atalanta e Juventus in favore dei bianconeri: il VIDEO dell’accaduto Atalanta-Juventus, un clamoroso autogol di Djimsiti ha regalato la rete del vantaggio ai bianconeri. Un cross innocuo di Douglas Costa è stato deviato in porta in modo molto goffo dal difensore atalantino, il quale ha battuto Berisha incolpevole nell’occasione. Forse un rimbalzo non lineare del pallone ...

La maglia di Bonucci nel Museo della Juventus/ Video - pace fatta coi tifosi e quella gara col Palermo : La maglia 19 di Leonardo Bonucci è stata esposta nel Museo della Juventus a dir la verità con un po' di ritardo ma con in mezzo tante cose da raccontare.

Video Di Francesco - Juventus-Roma 1-0 : la conferenza stampa. “Non molliamo - Champions vicina” : Un’altra sconfitta, per un periodo davvero deludente per quanto riguarda la Roma. Difficile prevedere un risultato diverso però ieri sera: era da mettere in preventivo che la Juventus dei record, in casa, riuscisse a dominare per l’ennesima volta. I bianconeri si sono imposti nel posticipo della diciassettesima giornata per 1-0 sui giallorossi con la rete di Mario Mandzukic. Non si dispera Eusebio Di Francesco che in conferenza ...

Video Allegri - Juventus-Roma 1-0 : la conferenza stampa. “Tutti i ragazzi si mettono a disposizione” : Un’altra giornata esaltante per la Juventus: i bianconeri continuano a macinare vittorie e a distruggere record. Campioni d’inverno quando mancano due giornate al giro di boa: ieri è arrivato il successo per 1-0 all’Allianz Stadium sulla Roma, timbrato nuovamente Mario Mandzukic, l’uomo dei big match. Non può che essere soddisfatto Massimiliano Allegri che in conferenza stampa ha sottolineato l’impegno di tutta la ...

Video Juventus-Roma 1-0 Highlights - la sintesi e il gol della partita. Mandzukic ancora decisivo : Il big match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A è andato in scena nella serata di ieri all’Allianz Stadium di Torino. Una Juventus da record non si ferma e continua a macinare vittorie su vittorie (sedici su diciassette). Battuta anche la Roma di Eusebio Di Francesco: i bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie alla firma del solito Mario Mandzukic. Pochi pericoli per la difesa piemontese, tante invece le opportunità ...