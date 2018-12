Ricatti online | truffe e cyberbullismo | denunce in aumento nel 2018

tg24.sky

(Di domenica 30 dicembre 2018)innelIl rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costantediffamazioni. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di euroParole chiave: