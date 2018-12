Juve | Paratici studia il piano per un difensore del Genoa

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Cuadrado perdita importante - ma la rosa può supplire alla sua mancanza' : Abbiamo una rosa importante che può supplire alla sua mancanza per gli appuntamenti che verranno", ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Sky Sport.

La Juventus fa sul serio per Ramsey : Paratici vuole il colpo a costo zero : La Juventus sta annusando l'ennesimo colpo della sua storia a parametro zero. Dopo Emre Can, arrivato a costo zero dal Liverpool, Fabio Paratici avrebbe bruciato la concorrenza delle big italiane ed ...

Juve - due acquisti pronti : Paratici stupisce : 'Due acquisti pronti per la Juventus'. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in edicola a proposito del mercato bianconero: 'Paratici stupisce, vuole prenotare De Ligt e chiudere per Trincao a breve così da avere una Juve più giovane'.

Juve - altra firma in arrivo : Paratici offre il doppio! : Secondo Rai Sport , la Juve vuole anche la firma di Bentancur su un ennesimo rinnovo. L'intenzione Juventina è quella di rinnovare con Bentancur, che ha un contratto fino al 2022. Attualmente guadagna appena 1 ...

Paratici : 'Con Ronaldo è stato facile - lui aveva in testa di venire alla Juve' : Fabio Paratici, direttore sportivo da 10 anni della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha parlato del suo rapporto con l'ex AD Beppe Marotta e delle trattative di mercato più difficili, fino ad arrivare al "colpo del secolo" con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Gli inizi e il rapporto con Marotta Il ds ha raccontato a Gianluca Di Marzio della complicità che esisteva con Beppe Marotta. I due dirigenti si ...

