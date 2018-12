Di Maio e Salvini bocciati | opposizione inesistente | la pagella ai protagonisti 2018

SCENARIO/ I conti in tasca a Salvini e Di Maio dopo la "guerra" con l'Ue : Manovra approvata. Come esce veramente il governo Conte dal negoziato con l'Ue? La risposta non può essere netta: comprende una sconfitta e una vittoria.

Rimpasto di governo - Salvini e Di Maio smentiscono l'ipotesi : Approvata la Manovra, il governo potrebbe ora affrontare il tema Rimpasto. Ma sebbene le voci su possibili cambiamenti si rincorrano, i due vicepremier smentiscono seccamente. "Non abbiamo mai parlato ...

Discorsi di Capodanno - Grillo conferma il contromessaggio. Anche Salvini farà gli auguri. Di Maio e Di Battista spostano al primo : C'era un tempo in cui l'ultimo giorno dell'anno era consacrato, nel mondo politico, al discorso del capo dello Stato. Con gli altri leader in rigoroso silenzio. Poi ha cominciato Beppe Grillo a tentare una controprogrammazione rispetto al discorso del presidente della ...

Mara Carfagna - la lezione di stile drastica per Salvini e Di Maio : "Non fate gli stalker degli italiani" : Mara Carfagna ha lanciato un consiglio per Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista per l'ultimo giorno dell'anno. La speranza della vicepresidente della Camera è che i tre leader lascino spazio a Sergio Mattarella, evitando sovrapposizioni mediatiche proprio in occasione del tradizion

Mara Carfagna : "Salvini - Di Maio e Di Battista evitino i media il 31 dicembre. Non siano stalker" : "Ci auguriamo che Salvini, Di Maio o Di Battista evitino l'occupazione mediatica almeno il 31 dicembre". Mara Carfagna chiede che l'ultimo giorno dell'anno i leader di governo e maggioranza lascino spazio al presidente della Repubblica: "Hanno 364 giorni all'anno per stare sotto i riflettori e ci stanno in tutti i modi possibili e immaginabili, con giubbotti, felpe, sui tetti e sui balconi. Lascino in pace l'Italia almeno l'ultimo giorno ...

Salvini e Di Maio promossi - Renzi bocciato : le pagelle di un 2018 «travolgente» per la politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Bannon : 'Salvini e Di Maio? Un esempio nel mondo' : Roma, 30 dic., askanews, - Matteo Salvini e Luigi Di Maio esempio per i populisti di tutto il mondo. Parola di Steve Bannon, l'ideologo americano già già consigliere di Trump, che dice di ispirarsi al finanziere George Soros benché non condivida nessuna delle sue idee. Intervistato dal ...

Di Maio e Salvini bocciati - opposizione inesistente : la pagella ai protagonisti 2018 : Il Grande spettacolo del governo del cambiamento e della sua Legge finanziaria ha tenuto banco per nove mesi. Ecco i voti ai protagonisti di questa telenovela italiana...

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

A casa di Steve Bannon : «Nella mia scuola formerò agenti del populismo Salvini e Di Maio? Ottimi» : Ci sarà una fusione di cultura, storia, economia, comprensione di media e social media, per creare agenti di cambiamento più tradizionalisti. Ho due modelli: la scuola post-laurea di Marion Marechal ...

I murales di TvBoy non prendono di mira solo Di Maio e Salvini : Analisi politica sui muri, che al tempo dei social funziona - forse - più dei fiumi di inchiostro. Dal governo guidato da Matteo Renzi in poi i blitz di TvBoy segnano le fasi salienti dei "giochi" che avvengono a palazzo Chigi, descrivendole in modo irridente ma non superficiale. L'ultimo colpo dello street artist oggi a Milano, dove in corso di Porta Ticinese è apparso un murales raffigurante i due ...