Botti di Capodanno | i consigli per proteggere Micio e Fido

Capodanno - l'appello dell'Oasi felina : "I Botti spaventano gli animali - teneteli vicini" : botti, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici. Il loro utilizzo nelle ore a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno aumenterà a dismisura. Con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, saranno in ...

Capodanno - l’On. Brambilla ai Sindaci : “Bandire i Botti - sono pericolosi per persone e animali” : “Anche quest’anno rinnoviamo l’appello alle amministrazioni comunali perché vietino botti e fuochi d’artificio la notte di san Silvestro”. Lo dice in un videomessaggio su internet l’On. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Gli artifici pirotecnici – prosegue l’ex ministro – rappresentano un grande pericolo sia per le persone che per gli animali. I selvatici possono anche ...

Botti di Capodanno - in una sola notte rilasciata quantità di diossina pari a quella di 120 inceneritori in un anno : A volte pericolosi, uno stress per animali e anche dannosi per l'ambiente. I Botti di Capodanno , tradizionali in diverse parti del mondo, pare costino molto caro all' ambiente: è stato stimato che in una sola notte, i Botti esplosi tra Posillipo e Capo di Sorrento rilasciano una quantità di diossina pari a quella prodotta in un ...

Fuochi d'artificio e Botti di Capodanno : divieto anche a Mesagne : Mesagne - A due giorni dalla notte di san Silvestro, anche il sindaco di Mesagne, Pompeo Molfetta, vieta l'accensione di botti e Fuochi pirotecnici nel territorio comunale. Lo fa tramite un'ordinanza ...

Capodanno blindato : stop spray al peperoncino - limitazioni per i Botti e misure antiterrorismo : Da Nord a Sud i Comuni hanno emesso ordinanze per festeggiamenti in sicurezza. Varchi per entrare in piazza Castello a Torino. Divieto di contenitori di vetro quasi ovunque, multe fino a 500 euro. Roma in controtendenza sulle bombolette. La sindaca Raggi non le proibisce:...

Niente Botti di Capodanno a Carmignano - lo stabilisce un'ordinanza Divieto al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti - l'uso di petardi - Botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia in tutto il territorio ... : A prevederlo è un'ordinanza del Sindaco Edoardo Prestanti, che vieta , al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi ...

Botti di Capodanno 2019 - ecco la mappa dei comuni italiani che li hanno vietati : Molti comuni anche quest’anno hanno scelto di vietare i Botti, petardi e fuochi artificiali per la notte di Capodanno 2019. Dai grandi centri urbani alle piccole città, molti sindaci hanno capito non solo i rischi che queste forme “di intrattenimento” possono portare alle persone, ma anche il profondo dolore che la notte del nuovo anno porta agli a...

Capodanno senza lattine né Botti in piazza : multe salate ai furbetti : Il divieto varrà in tutti i luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli del Capodanno 2019: a Venezia in piazza e piazzetta San Marco, lungo molo di San Marco dalla Palazzina Selva al Ponte della ...

La guida per limitare i danni dei Botti di Capodanno sugli animali domestici : ...Natura Ecologia animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Botti di Capodanno - “Io non ho paura se scoppia il tappo” : Enzo Salvi e Maurizio Battista testimonial con i loro cani : Una campagna dalla parte degli animali per sensibilizzare contro l’antica usanza dei Botti di Capodanno che sono causa di traumi e forti disagi per cani, gatti e non solo. A rinnovare l’appello è ancora una volta l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia, che ribadisce “quanto l’esplosione di fuochi d’artificio rappresenti non solo un pericolo per gli umani che li utilizzano, ma anche un serio rischio per gli amici a quattrozampe ...

Albenga : il sindaco Cangiano emette un provvedimento anti-Botti di Capodanno : Il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, aderendo all'invito rivolto dal Prefetto Antonio Cananà a tutti i primi cittadini della Provincia di Savona, ha emesso un provvedimento volto a limitare l'...

Capodanno sicuro in città : alla festa vietati Botti - spray al peperoncino e Bottiglie di vetro : ... legata anche al consumo e alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche e all'uso improprio dello "spray al peperoncino" che, come tristi fatti di cronaca ci insegnano, può determinare ...