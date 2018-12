Alice Cooper | ' Non mi piace mescolare la politica e il Rock and Roll'

Blastingnews

(Di domenica 30 dicembre 2018) Per molti artisti laè qualcosa di estraneo rispetto alla musica, per altri invece non possono non andare di pari passo, essendo la musica un potente veicolo per diffondere messaggi alle persone. Sicuramentestar settantenne, fa parte dei primi.Nonmusica eL'artista di Detroit ha sottolineato che preferisce tenere per sé le opinioni politiche, senza volerla sua musica con la: intervistato dal magazine inglese The Guardian, ha dichiarato quanto segue: ''Non amolae il'n'. Non guardo a Bono, Sting e Bruce Springsteen come politici. Li considero umanitari. Darò il mio apporto a qualsiasi cosa umanitaria per aiutare quanti che non possono aiutare se stessi. Ma quando i musicisti dicono per chi votare alle persone, credo che sia un abuso di potere. Stai dicendo ai tuoi fan che non devono ...