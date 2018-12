Sci Slalom femminile Semmering 2018 oggi | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Sci alpino - Slalom femminile Semmering 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 29 settembre si disputerà lo Slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si tratta dell’ultima gara dell’anno solare, le donne saranno impegnate tra i pali stretti nella località austriaca dove Mikaela Shiffrin andrà a caccia del riscatto dopo il quinto posto in gigante. La statunitense scenderà col 5 subito dopo Petra Vlhova reduce da una vittoria. Ad aprire le danze la svedese ...

Sci alpino - tutto pronto per lo slalom femminile di Semmering : Brignone guida il gruppo azzurro : Brignone, Costazza, Irene Curtoni, Della Mea e Peterlini: ecco le cinque azzurre per lo slalom di Semmering Saranno cinque le atlete azzurre che prenderanno il via sabato 29 dicembre nello slalom di Semmering (prima manche ore 10.30, seconda ore 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). La formazione azzurra nella seconda gara consecutiva nella località austriaca sarà composta da Chiara Costazza, Irene Curtoni, Federica Brignone, Martina ...

LIVE Slalom gigante Semmering 2018 - diretta classifica tempo reale Sci alpino femminile : 2ª manche ore 13.30 : diretta Slalom gigante Semmering, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Semmering 2018 Panorama, quattordicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 SECONDA manche Slalom gigante Semmering ORE 13.30 classifica PRIMA manche Slalom gigante Semmering 1. Mikaela Shiffrin , USA, 1:02.32 2. Stephanie Brunner , AUT,...

Sci alpino - iniziato il raduno a San Vigilio di Marebbe per gli slalomisti azzurri : raduno a San Vigilio di Marebbe per gli slalomisti di Coppa del mondo: resteranno fino a sabato 29 Riparte da San Vigilio di Marebbe la preparazione degli slalomisti della Nazionale. Dopo la pausa concessa agli atleti in occasione delle festività natalizie, il direttore sportivo Massimo Rinaldi ne ha convocati cinque nella località altoatesina: si tratta di Stefano Gross, Fabian Bacher, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : due prove tecniche importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...

Sci alpino - le pagelle dell’Italia : ottimo avvio di stagione per Brignone e Innerhofer - Paris da rivedere. In creScita gli slalomisti : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa con l’arrivo del Natale. E’ il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia, dando i voti agli azzurri. Federica Brignone 8: la valdostana ha la possibilità di chiudere il 2018 con indosso il pettorale di leader della classifica di gigante. Tutto si deciderà a Semmering, ma finora, nella sua amata specialità, Federica è stata eccezionale con la ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - aggiornata la start list dello slalom femminile : Costazza tra le migliori 15 : Costazza torna nelle migliori quindici dello slalom femminile, Irene Curtoni guadagna una posizione: ecco la start list aggiornata Sono di nuovo due le italiane nel primo gruppo della start list di slalom. Irene Curtoni guadagna una posizione e passa dal 14° al 13° posto dopo la gara di Courchevel, lo stesso fa Chiara Costazza che torna in 15esima posizione. In resta c’è ovviamente Mikaela Shiffrin con 881 punti, resta tra le ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : la start list dello slalom maschile di Madonna di Campiglio : start list dello slalom maschile: Moelgg ottavo, Gross fuori dai quindici, ora Razzoli è trentunesimo Lo slalom di Madonna di Campiglio provoca qualche cambio nella start list di slalom. Per quanto riguarda gli azzurri Manfred Moelgg guadagna una posizione passando dal nono all’ottavo posto, mentre Stefano Gross esce dal gruppo dei primi quindici dopo aver inforcato nell’ultima porta sulla 3-Tre e adesso è sedicesimo, ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante e lo slalom di Semmering 2018. Un cambio tra le azzurre : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Semmering, dove sono in programma uno slalom gigante venerdì 28 ed uno slalom speciale sabato 29: per quanto concerne la formazione italiana si registra un solo cambio, con Roberta Melesi che prende il posto di Elena Sandulli, mentre sono confermate tutte le altre azzurre viste all’opera in quel di Courchevel. Le convocate dell’Italia per lo slalom gigante: Federica ...

Sci alpino - Razzoli entusiasta dopo lo slalom di Madonna di Campiglio : “incredibile - se sto bene…” : Razzoli in lacrime: “due grandi manche, è incredibile: ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Se sto bene fisicamente posso tornare come tre anni fa” Giuliano Razzoli non riesce a trattenere le lacrime in tv alla fine dello slalom di Madonna di Campiglio: “È veramente incredibile – spiega dopo il quinto posto e la premiazione come miglior italiano (nella foto) -. Non ci credevo perché con il 69 era ...

Sci - slalom Madonna di Campiglio a Yule ma l'impresa è di Razzoli quinto partito col pettorale numero 69! - : Il prossimo appuntamento di Coppa del mondo è ancora in Italia, a Bormio, dove venerdì 28 di disputerà la discesa , con le due prove fissatenei due giorni precedenti, e sabato 29 il superG. Gli ...

Sci alpino - Pagelle slalom Madonna di Campiglio e Courchevel : Yule la sorpresa - Razzoli redivivo e Shiffrin devastante : Oggi si sono disputate il due slalom maschile e femminile di Madonna di Campiglio e di Courchevel, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. slalom MASCHILE Madonna DI Campiglio Daniel Yule 9: L’elvetico si esalta sulla mitica 3-Tre. Il muro del Canalone Miramonti è il suo pane e sfruttando abilmente anche gli errori ...

Sci alpino - Yule vince a sorpresa lo slalom maschile di Madonna di Campiglio : splendido quinto posto per Razzoli : Impresa Razzoli a Madonna di Campiglio, l’azzurro è quinto con il pettorale numero 69. Moelgg chiude 6°, Vinatzer fuori dopo una gran prima manche Un’emozione dopo l’altra. Lo slalom di Madonna di Campiglio, evento mediatico trasmesso pure in 4k, non ha tradito le attese con una cornice di pubblico fantastica, l’errore clamoroso di Marcel Hirscher, la prima vittoria in carriera di Daniel Yule, ma soprattutto il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...