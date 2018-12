Liverpool-Arsenal 5-1 | Gol e Highlights Tripletta per Firmino

lanotiziasportiva

(Di sabato 29 dicembre 2018) Premier League, 20^ giornata5-1:è il grande mattatore del big match. Titolo in pugno per i Reds?Prosegue la marcia trionfale delin Premier, nell’ultima partita dell’anno. I Reds con una devastante prova di forza hanno travolto l’per 5 a 1.Ad Anfield i primi minuti di partita sono molto intensi e regalano grandi emozioni e nonostante il vantaggio iniziale firmato Maitland-Niles, i Gunners crollano sotto i colpi di, autore di una, Salah (capocannoniere con Kane e Aubameyang) e Mané. Per l’si tratta della peggior sconfitta sotto la guida di Unai Emery. Imbattuti in stagione e vittoriosi nelle ultime 9 partite i Reds hanno 9 punti di vantaggio nei confronti del Tottenham, sconfitto a Wembley per 3 a 1 dal Wolverhampton e ora aspettano il risultato del Manchester City, impegnato domani ...