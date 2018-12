Allegri fa già il conto alla rovescia per lo scudetto

Juve - Allegri potrà chiedere di andarsene : ha già un'offerta : La Juve sa bene che a fine anno il conte Max potrebbe chiedere di andare via e per non lasciarsi cogliere impreparata valuta nuovi profili', fa sapere Rai Sport .

Juve - Allegri : "CR7 c'è. Roma - classifica bugiarda. Scudetto a 87-88 punti" : Massimiliano Allegri ne trova una sempre nuova per cercare di tenere aperto il campionato. Così la classifica con cui inizia il trittico di partite natalizie 'è una classifica falsa. Quella vera la ...

Attenta Juve - lo United vuole Allegri : strategia alla Guardiola : Il Manchester United guarda in casa Juventus . Come scrive il Corriere dello Sport , per il dopo Mourinho i Red Devils vogliono Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Non sarà facile strappare l'ex Milan ai bianconeri, ma l'idea dello United è quello di preparare il ...

Juventus-Inter LIVE : Allegri ha già deciso l’undici - qualche dubbio per Spalletti : La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare dall’inizio e Dybala dietro il ...

Allegri il prestigiatore mischia le carte e la Juve raddoppia la sua forza : La Juventus, pur sempre fedele al suo DNA vincente, opera una continua metamorfosi per cercare di essere sempre un passo avanti agli altri. A questa continua evoluzione dà un grosso contributo l'allenatore Massimiliano Allegri, fresco vincitore della panchina d'Oro e da ieri sera insignito del titolo di miglior allenatore della scorsa stagione dall'Associazione italiana calciatori. Max il trasformista Approdato alla Juventus, dopo l'addio schock ...

Juve - Allegri può avere Rabiot già a gennaio : La Juventus non perde di vista Adrien Rabiot , centrocampista in scadenza con il PSG a giugno. Il francese può liberarsi a parametro zero in estate, ma secondo Il Corriere dello Sport c'è anche un piano B, più a breve termine, che porterebbe all'affondo già per la sessione invernale di mercato.

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini convoleranno a nozze : c’è già la data : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sposeranno, c’è già la data delle nozze fissata dai due “fidanzatini” Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono pronti al fatidico sì. Secondo quanto rivelato da “Chi” infatti, l’allenatore della Juventus e la bella attrice sarebbero prossimi al matrimonio. Inviti e partecipazioni sarebbero già pronti, c’è dunque già una data prestabilita per il ...

Allegri"perso una volta - già si parla.." : ANSA, - TORINO, 10 NOV - Con il Manchester "l'altra sera abbiamo giocato una bellissima partita, così tutti sono contenti, e abbiamo perso. E questo mi dà fastidio, perché come dico non si ragiona ...

Juve - Allegri : 'Abbiamo perso una volta e già si parla...' : In estate è stata fatta una scelta e il Milan ha fatto un grande acquisto: è uno dei centravanti più forti al mondo. Il rapporto tiri / occasioni è sbilanciato, la percentuale va alzata'. DYBALA O ...

Allegri : "Una sconfitta e già si parla..." : Con il Manchester 'l'altra sera abbiamo giocato una bellissima partita, così tutti sono contenti, e abbiamo perso. E questo mi dà fastidio, perché come dico non si ragiona sulle partite belle, ma su ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si accontenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...