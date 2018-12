Roma | gemelline introvabili | proseguono le ricerche delle due neonate scomparse

Blastingnews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Continuano senza sosta ledue. Polizia fluviale, vigili del fuoco, volontari della protezione civile sono al lavoro: perlustrano il Tevere alla ricerca dei corpicini di Sara e Benedetta Di Pasquo, le piccole di sei mesidopo il suicidio della loro mamma, Pina Orlando, di 38 anni.La vicenda ha sconvolto il Molise e l'Italia intera: lo scorso 20 dicembre alle sei e 15 di mattina, la donna, originaria di Agnone, è uscita con le piccole dalla casana in cui viveva con il marito, per poi lanciarsi da ponte Testaccio. Non c'è alcuna prova che le abbia gettate nel fiume prima di uccidersi....